اتحاد كأس الخليج يقر زيادة عدد الأندية في دوري أبطال الخليج إلى 12 ويحدد موعد القرعة

قرر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال الخليج إلى 12 نادياً بدلاً من 8، وحدد التاسع من سبتمبر موعداً لسحب القرعة. ستشارك السعودية والإمارات وقطر والعراق بمقعدين لكل منها، بينما تحصل عُمان والبحرين والكويت واليمن على مقعد واحد. كما وأكد المدرب الفرنسي ديشان على أهمية التتويج بكأس العالم، وعودة لوكاكو بتسجيل هدف ضد كرواتيا، واتهمت كوستيوك لاعبات روسيا بالصمت حيال الحرب، إضافة إلى انتقال ماركو سيلفا إلى بنفيكا.

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن تحديد موعد إجراء سحب قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية 2026-2027، حيث سيقام السحب في التاسع من سبتمبر المقبل.

من المقرر أن تنطلق منافسات البطولة في الثالث عشر من أكتوبر 2026 وتستمر حتى نهاية أبريل 2027. وقد قرر الاتحاد زيادة عدد الأندية المشاركة من ثمانية إلى اثني عشر نادياً، ووضع آلية جديدة لتوزيع المقاعد تستند إلى تصنيف الاتحاد الآسيوي للأندية لموسم 2026-2027. وفقاً لهذه الآلية، ستحصل الاتحادات الوطنية في السعودية والإمارات وقطر والعراق على مقعدين لكل منها ضمن التصنيف الأول، بينما ستحصل الاتحادات في عُمان والبحرين والكويت واليمن على مقعد واحد لكل منها ضمن التصنيف الثاني.

وقد وجه الاتحاد دعوة رسمية إلى الاتحادات الأعضاء لتسمية الأندية المشاركة في غضون أسبوعين من السابع عشر من يونيو 2026، على أن تكون الأندية المرشحة من بين الأعلى تصنيفاً في مسابقات الدوري المحلي بعد الأندية المشاركة في بطولات الاتحاد الآسيوي لنفس الموسم. كما ذكر الاتحاد أنه سيقدم لاحقاً اللائحة التنظيمية للبطولة والمخصصات المالية المخصصة للأندية المشاركة، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف لضمان أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات، التي ستشهد مشاركة نخبة الأندية الخليجية.

وتشهد النسخة الثالثة من البطولة اهتماماً متزايداً بعد النجاح الذي حققته النسختان السابقتان، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز المسابقات الإقليمية للأندية في منطقة الخليج. تُوج نادي دهوك العراقي بلقب النسخة الأولى بعد فوزه على القادسية الكويتي، بينما أحرز نادي الريان القطري لقب النسخة الثانية بتغلبه على نادي الشباب السعودي. في سياق آخر، أكد ديدييه ديشان، المدرب الفني للمنتخب الفرنسي، أن لا شعور يضاهي التتويج بلقب كأس العالم، معرباً عن تركيزه الكامل على الحاضر والمستقبل.

وفي مباراة ودية أخرى، سجل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدفاً في فوز منتخب بلاده على كرواتيا بهدفين نظيفين، في لغة عودته إلى صفوف المنتخب بعد عام من الغياب. كما اتهمت لاعبة التنس الأوكرانية مارتا كوستيوك زميلاتها الروسيات بالاختباء خلف الصمت إزاء الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أن مواقفهن بعد أربع سنوات من الصراع كشفت الجهة التي يقفن فيها.

على صعيد التدريب، يبدو المدرب البرتغالي ماركو سيلفا في طريقه لتولي قيادة نادي بنفيكا البرتغالي، مما يمثل نهاية مرحلة ناجحة مع فولهام الإنجليزي. وبحسب تقارير صحفية، رفض سيلفا عرضاً جديداً من فولهام بقيمة سبعة ملايين جنيه إسترليني سنوياً، وفضل العودة إلى البرتغال بتوقيع عقد يمتد لثلاثة مواسم مع بنفيكا ليخلف موطنه جوزيه مورينيو. وقد ناقشت إدارة فولهام مع سيلفا خطط الموسم المقبل وميزانية الانتقالات، لكنه أبلغهم بقرار النهائي بالرحيل بعد عودته من البرتغال.

ورغم أن بنفيكا أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري البرتغالي وسيبدأ مشواره الأوروبي من التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي، يمتلك النادي مشروعاً رياضياً كبيراً وجاذبية خاصة للمدربين البرتغاليين





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