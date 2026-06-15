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ابن يخفي جثة والدته بشقته في الإسكندرية للاستيلاء على معاشها

جريمة News

ابن يخفي جثة والدته بشقته في الإسكندرية للاستيلاء على معاشها
الإسكندريةجثة والدتهمقبرة سرية
📆6/15/2026 2:20 AM
📰OKAZ_online
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كشفت أجهزة الأمن في الإسكندرية عن جريمة صادمة لابن احتجز جثة والدته المسنة داخل شقته وحاول إخفاءها بالخرسانة للاستمرار في صرف معاشها.

في حادث مروع هزّ مدينة الإسكندرية ، كشفت التحقيقات الأمنية عن جريمة صادمة involveت امرأة مسنة. بعد اختفائها لعدة أشهر، عثر على جثتها داخل شقة ابن ها بمنطقة السيوف شماعة، حيث قام بتحويل صالة الشقة إلى مقبرة سرية .

احتجز الجثمان داخل صندوق خشبي وغطاه بالرمال والأسمنت ثم صب طبقة خرسانية فوقه. كان الهدف من ذلك إخفاء وفاة والدته والاستمرار في صرف معاشها ومعاش زوجها الراحل، والذي يبلغ قيمته حوالي 22 ألف جنيه شهريًا. بدأت الشكوك تثار عندما منع الابن أشقاءه من زيارة والدتهم أو الاستعلام عنها، مما دفعهم للإبلاغ عن اختفائها. وبعد تحريات مكثفة، تم القبض على الابن، وهو tradesman يملك محل صغير لقطع غيار السيارات، واعترف بارتكاب الجريمة.

الجريمة وقعت قبل عدة أشهر، وتحديدًا قبل رمضان الماضي، حيث توفيت والدته بشكل طبيعي لكنه لم يقم بدفنها بل فضّل الاحتفاظ بالجثة من أجل المال. تم تحرير محضر بالواقعة وأخذت النيابة العامة في التحقيق

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الإسكندرية جثة والدته مقبرة سرية صرف المعاش ابن جريمة مالية

 

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