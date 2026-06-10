ابتكار محفزات روسية جديدة لإنتاج الأدوية والوقود والمواد الخام

طور علماء جامعة تفير التقنية محفزات جديدة تستخدم بوليمرات عطرية مسامية لتثبيت معادن نانوية، وتصل انتقافيتها لأكثر من 90% في ظروف معالجة معتدلة، مما يخفض التكاليف ويحد من التحلل الحراري.

أعلن علماء من جامعة تفير التقنية عن ابتكار محفزات جديدة تهدف إلى revolutionizing إنتاج ال أدوية وال وقود والمواد الخام، حيث حققت هذه ال محفزات نتائج مرجوة تزيد عن 90% دون الحاجة إلى ظروف تشغيل قاسية.

ووفقًا للمكتب الإعلامي بالجامعة، فإن هذا الابتكار يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج بشكل كبير، كما يحد من مشكلة تدهور المنتجات الناتجة عن التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة. وقد طور الباحثون نموذجًا يعتمد على بوليمرات عطرية مسامية قادرة على تثبيت ذرات معدنية منفردة وتجمعات نانوية تحتوي على معادن، مما يتيح إنشاء أنظمة تحفيزية متنوعة تستخدم معادن مثل البلاديوم والروثينيوم والفضة والنيكل والكوبالت والنحاس والزنك. وتجد تطبيقات هذه التقنية في صناعة الأدوية والمركبات العطرية والدهانات والورنيشات ومكونات الوقود الصديق للبيئة.

وقد أكد المصدر الجامعي أن الدعامات البوليمرية المطورة توفر استقرارًا عاليًا للجسيمات النشطة تحفيزيًا، وتسمح بالتحكم الدقيق في تركيبها على المستوى النانوي، وقد بلغت معدلات التحويل في التجارب 100% مع انتقائية تتجاوز 90% في ظروف معالجة معتدلة. وتمثل الميزة الرئيسية لهذا الابتكار إمكانية إجراء عمليات التصنيع في ظروف أكثر اعتدالاً، مما يقلل التكاليف ويحد من التحلل الحراري للمنتجات والمواد الوسيطة، ويوفر فوائد بيئية إضافية.

وتساهم المواد الجديدة أيضًا في الحصول على "غاما-فاليرولاكتون"، وهو مذيب أخضر ومكون للوقود الحيوي من الكتلة الحيوية النباتية، ويمكن استخدامها كمواد ماصة لتنقية مwaters الصرف الصناعي من المضادات الحيوية والأصباغ والفينولات والمعادن الثقيلة. وتتميز هذه المواد بمقاومتها للبيئات القاسية ودرجات الحرارة العالية، مما يجمع بين خصائص المحفزات الجديدة والبوليمرات عالية المتانة.

وقد شهدت روسيا عدة ابتكارات أخرى في مجال الطاقة النظيفة، حيث طور علماء من جامعة البلطيق الفيدرالية وجامعة أي تي إن أو للهندسة الميكانيكية والكهربائية مادة جديدة用于 تسهيل إنتاج وقود الهيدروجين الصديق للبيئة من الماء. كذلك، ابتكر باحثون في غرب سيبيريا محفزات تعمل على تسريع التفاعلات الكيميائية مع نسبة منخفضة من المعادن الثمينة، بهدف تقليل الانبعاثات الضارة من محركات الديزل في السيارات.

وطور علماء جامعة "آي تي إم أو" مفاعلاً للتحليل الكهربائي للماء يبسط عملية إنتاج الهيدروجين ويسرعها بستة أضعاف ويخفض استهلاك الطاقة بنسبة 15%. كما تمكن علماء جامعة تومسك للعلوم التكنولوجية بالتعاون مع زملائهم من الصين من تحويل ضوء الشمس إلى طاقة لإنتاج مستوى عال من الهيدروجين بطريقة ثورية وبسيطة





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

محفزات أدوية وقود بوليمرات نانو

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

6 أهداف بعد الدقيقة 90 في دوري روشن السعودي | صحيفة المواطن الإلكترونية6 أهداف بعد الدقيقة 90 في دوري روشن السعودي شهدت منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي تسجيل 6 أهداف بعد الدقيقة 90، عقب مرور 3 جولات على انطلاقة

Read more »

هل يمكن تمديد تأشيرة العمرة؟ وزارة الحج تجيب - صحيفة تواصل الالكترونيةأكدت وزارة الحج والعمرة، أن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يومًا، ولا يمكن التمديد بعد مرور الـ 90 يوما.

Read more »

سلسلة هواتف «أونر 90» الجديدة: قدرات تقنية مبهرة لمدوني الفيديوهات واللاعبينكشفت شركة «أونر» عن سلسلة هواتف «أونر 90» Honor 90 التي سيتم إطلاقها في المنطقة العربية قريباً بمزايا تصويرية متقدمة.

Read more »

أسباب تراجع النفط دون 90 دولارًا للبرميل | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأسباب تراجع النفط دون 90 دولارًا للبرميل انخفضت أسعار النفط، مع تدهور الخام المرجعي للولايات المتحدة دون مستوى 90 دولارًا للبرميل؛ بسبب ما أدى إليه القلق من

Read more »

السعودية تستهدف توطين 90% من احتياجها للإنسولين | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالسعودية تستهدف توطين 90% من احتياجها للإنسولين أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أن الوزارة تستهدف توطين 80 إلى 90% من احتياجات

Read more »

هل تواجه صعوبة في تحقيق أهدافك؟ قاعدة 90/90/1 قد تكون الحلمقالة تشرح قاعدة 90/90/1 كطريقة فعالة لتحقيق الأهداف، وتقوم على تخصيص 90 دقيقة يوميًا لمدة 90 يومًا للتركيز على هدف واحد.

Read more »