ابتكار بريطاني لتوليد الكهرباء من ملح الطعام والرطوبة

تمكن باحثون بريطانيون من تطوير مولد كهربائي يعتمد على ملح الطعام والجيلاتين والكربون المنشط لتحويل رطوبة الجو إلى كهرباء. الوحدة الواحدة تنتج 1 فولت لأكثر من 30 يوماً، ويمكن رفع الجهد لتشغيل 40 مصباحاً. الابتكار يهدف إلى توفير بديل بيئي للبطاريات التقليدية باستخدام مواد منخفضة التكلفة ومتوفرة.

منذ فجر التاريخ، لعب ال ملح دورًا محوريًا في حياة الإنسان، ليس فقط كعنصر غذائي أساسي، بل كسلعة ثمينة استُخدمت في التجارة والطب والحفظ. في الحضارات القديمة، كان ال ملح يُعتبر أحيانًا أثمن من الذهب، وكان يُستخدم كعملة لشراء السلع والخدمات.

حتى إن كلمة 'راتب' في بعض اللغات اشتُقت من كلمة 'ملح'، إشارة إلى أهميته الاقتصادية. واليوم، يعود الملح ليحتل مكانة جديدة في عالم التكنولوجيا، حيث تمكن باحثون بريطانيون من تطوير مولد كهربائي يعتمد على ملح الطعام لتوليد الطاقة النظيفة. هذا الابتكار قد يمثل نقلة نوعية في مجال الطاقة المتجددة، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص البنية التحتية الكهربائية. فكرة المولد تعتمد على تحويل الرطوبة المحيطة إلى كهرباء باستخدام مزيج من الملح والجيلاتين والكربون المنشط.

هذه المواد متوفرة وغير سامة، مما يجعل الجهاز صديقًا للبيئة وقابلًا للتحلل الحيوي. الفريق البحثي من جامعات كوين ماري ووارويك وإمبريال كوليدج وميركاتوروم البريطانية نجح في إنتاج وحدة تولد تيارًا مستمرًا بجهد 1 فولت لأكثر من 30 يومًا. عند توصيل وحدات متعددة، يمكن رفع الأداء إلى 90 فولت و5.08 مللي أمبير، وهو ما يكفي لتشغيل 40 مصباحًا LED. هذه النتائج المبهرة تفتح الباب أمام تطبيقات واسعة، مثل تشغيل أجهزة الاستشعار عن بعد، والأجهزة الطبية القابلة للزرع، والإضاءة في المناطق النائية.

يقول الدكتور ديميتريوس باباجورجيو، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن الهدف هو إعادة تعريف كيفية تصميم المواد الإلكترونية، والانتقال من استخدام المواد النادرة والسامة إلى مواد منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة. هذا التوجه يتماشى مع الجهود العالمية لمكافحة النفايات الإلكترونية، التي تصل إلى ملايين الأطنان سنويًا. باستخدام مواد بسيطة مثل ملح الطعام والجيلاتين، يمكن تقليل الاعتماد على البطاريات التقليدية التي تحتوي على معادن ثقيلة مثل الليثيوم والرصاص.

التحدي الحالي هو تحسين كفاءة المولد وزيادة عمره الافتراضي، بالإضافة إلى خفض تكلفة الإنتاج على نطاق واسع. إذا نجح الباحثون في ذلك، فقد نرى قريبًا أجهزة تعمل بالرطوبة في كل مكان، من المنازل إلى المستشفيات. الأهم من ذلك، أن هذا الاختراع يذكرنا بأن الحلول البسيطة غالبًا ما تكون الأكثر تأثيرًا. فالملح، الذي ظل عنصرًا أساسيًا في حياتنا منذ آلاف السنين، قد يكون المفتاح لتوفير طاقة نظيفة ومستدامة للأجيال القادمة.

هذا الابتكار ليس مجرد تقدم تكنولوجي، بل هو دعوة للتفكير في كيفية استخدام الموارد الطبيعية بطرق مبتكرة لمواجهة تحديات العصر





