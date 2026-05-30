إيمري أصغر لاعب يتوج بلقب الأبطال مرتين ورييس يشعر بخيبة أمل

توج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية توالياً بعد الفوز على أرسنال بركلات الترجيح. وارن زاير إيمري يحطم الرقم القياسي لأصغر لاعب يفوز باللقب مرتين. ديكلان رايس يعبر عن خيبة أمله، بينما ميكيل أرتيتا يشعر بالفخر والمرارة.

توج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي بعد فوزه المثير على أرسنال بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست.

انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها سان جيرمان 4-3. بهذا الفوز، أصبح وارن زاير إيمري، نجم وسط سان جيرمان، أصغر لاعب يتوج مرتين بلقب البطولة، حيث يبلغ من العمر 20 عامًا وشهرين فقط، متجاوزًا الرقم القياسي السابق ليوهان نيسكينز الذي كان يبلغ 20 عامًا وثمانية أشهر. شارك إيمري بديلاً في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول، بعد أن كان قد لعب دقائق محدودة في نهائي العام الماضي أمام إنتر ميلان.

من جانبه، أعرب ديكلان رايس، نجم أرسنال، عن خيبة أمله الكبيرة بعد الخسارة، لكنه أشاد بفريقه وزملائه. وقال رايس في تصريحات تلفزيونية: "إنه أمر محبط للغاية، خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح أمر مدمر. نحاول استيعاب التطور الذي حققناه كفريق. لقد كان موسماً رائعاً، وبذلنا كل ما في وسعنا.

إنها لعبة حظ، إما أن تفوز أو تخسر". وأضاف: "نحن فخورون باللاعبين، ونحب وندعم غابرييل وإيزي رغم إضاعتهما ركلتي الترجيح. هذا يحدث في كرة القدم، ولولاهما لما فزنا بالدوري الإنجليزي هذا الموسم". كما عبر ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، عن فخره بلاعبيه، لكنه لم يخف شعوره بالمرارة.

وقال أرتيتا: "أشعر بالفخر الكبير بما قدمه اللاعبون طوال الموسم، لكن الخسارة بهذه الطريقة مؤلمة. سنتعلم من هذه التجربة ونعود أقوى". في المقابل، أثنى أشرف حكيمي، ظهير سان جيرمان، على مدربه لويس إنريكي، مشيرًا إلى دوره الكبير في تحقيق اللقب. يذكر أن سان جيرمان أصبح رابع المشاركين في كأس القارات للأندية 2026 (كأس إنتر كونتيننتال).

أما أرسنال، فقد اكتفى بحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غياب 22 عامًا، ويواصل بحثه عن أول لقب أوروبي في تاريخه





