إيلون ماسك يكشف: عقد تأجير كولوسوس لأنثروبيك مدته 6 أشهر فقط

كشف إيلون ماسك أن شركة سبيس إكس لم تلتزم بتأجير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي العملاقة كولوسوس لسنوات، بل العقد لمدة 180 يوماً مع خيار الإلغاء المتبادل، لتؤكد مرونتها في سوق تنافسية.

كشف الملياردير إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس ، يوم الخميس، أن عقد تأجير مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي العملاقة كولوسوس لصالح شركة أنثروبيك الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي هو عقد قصير الأمد لمدة ستة أشهر فقط، وليس لعشرات السنوات كما كان متداولاً في الأسواق.

وأوضح ماسك في منشور على منصة إكس أن الاتفاقية تمنح سبيس إكس مرونة كبيرة، حيث يمكن إنهاؤها من قبل أي من الطرفين بعد إخطار مدته 90 يوماً بعد انتهاء الفترة الأولية. وأكد أن المدة القصيرة كانت بناء على طلب سبيس إكس وليس بناء على رغبة أنثروبيك، وأن شركته لن تترك أنثروبيك معلقة بل ستوفر لها مخرجاً معقولاً إذا احتاجت لاستعادة القدرات الحاسوبية.

وجاءت تصريحات ماسك لطمأنة الأسواق بعد أن أظهرت وثائق طلب الاكتتاب العام الأولي لسبيس إكس بنداً يسمح بالإلغاء المتبادل بإخطار 90 يوماً دون ذكر المدة المحددة. يأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه المنافسة على القدرات الحاسوبية الفائقة اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، حيث تعاني الشركات من شح في مراكز البيانات المتطورة.

وقد أبرمت سبيس إكس عقوداً ضخمة مع أنثروبيك تبلغ قيمتها نحو 1.25 مليار دولار شهرياً لاستخدام مراكز كولوسوس وكولوسوس 2 في ممفيس بولاية تينيسي، وكان من المتوقع أن تمتد حتى مايو 2029. لكن ماسك أوضح أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى الاحتفاظ بمرونة عالية لإعادة توجيه القدرات الحاسوبية أو إعادة تسعيرها في السوق المتنامي، حيث يشهد الطلب على معالجة بيانات الذكاء الاصطناعي طفرة هائلة.

وتعكس هذه الخطوة توجه ماسك الأوسع لتحويل سبيس إكس إلى مزود رئيسي لخدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، حيث كشف الأسبوع الماضي عن مناقشات متقدمة مع شركات أخرى لتقديم هذه الخدمة على نطاق تجاري. وعلى الصعيد المالي، أظهرت دفاتر الاكتتاب العام أن قطاع الذكاء الاصطناعي في سبيس إكس سجل خسائر تشغيلية بلغت 2.5 مليار دولار في الربع المنتهي في مارس الماضي، مقابل إيرادات بلغت 818 مليون دولار، مما يفسر رغبة ماسك في الحفاظ على خيارات مرنة لإعادة التسعير والاستخدام.

وتجدر الإشارة إلى أن سبيس إكس تستعد لطرح أسهمها في اكتتاب عام أولي تاريخي، ما يجعل تفاصيل عقودها محط أنظار المستثمرين الذين يريدون فهم استراتيجية الشركة في قطاع الذكاء الاصطناعي الواعد





