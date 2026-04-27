إيلون ماسك يعيد نشر تحذير قديم حول استهداف الجمهوريين بعد محاولات اغتيال

أثار الملياردير إيلون ماسك جدلاً واسعاً بعد قيامه بإعادة نشر تغريدة قديمة للكاتب والرسام الكاريكاتيري سكوت آدامز ، والتي تعود إلى الأول من يوليو عام 2020، وتحمل تحذيراً صارخاً بشأن استهداف الجمهوريين.

التغريدة الأصلية لآدامز، التي أعاد ماسك مشاركتها مع تعليق مقتضب يقول 'تذكروا هذا'، جاءت في سياق توقعاته لما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، حيث حذر من أن فوز جو بايدن قد يؤدي إلى موجة عنف وملاحقة ممنهجة للجمهوريين، مع توقعات بأن السلطات الأمنية ستتفرج على هذه الأحداث دون تدخل. هذا الإجراء من ماسك لم يأتِ في فراغ، بل تزامن مع سلسلة من الأحداث المقلقة التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول دوافعه وتوقيته.

التوقيت الحساس لإعادة نشر التغريدة يربطها بشكل مباشر بوفاة الناشط المحافظ تشارلي كيرك، مؤسس منظمة Turning Point USA، الذي اغتيل بالرصاص في العاشر من سبتمبر عام 2025 أثناء إلقاء خطاب في جامعة يوتا فالي. هذه الحادثة المأساوية أثارت صدمة واسعة في الأوساط المحافظة، وأعادت إلى الأذهان المخاوف بشأن تصاعد العنف السياسي في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه الخطوة بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض السنوي (WHCD) الذي أقيم في السادس والعشرين من أبريل عام 2026 في فندق واشنطن هيلتون. حاول مسلح، يُدعى كول ألين، وهو مدرس من ولاية كاليفورنيا، اقتحام القاعة التي كان يتواجد فيها الرئيس ترامب، حاملاً أسلحة وأدوات حادة، مما أدى إلى إطلاق نار خارج الفندق.

لحسن الحظ، تمكن الرئيس ترامب وعدد من الشخصيات البارزة الأخرى، بما في ذلك نائبه جي دي فانس، وروبرت كينيدي جونيور، وبيت هيغسيث، وستيفن ميلر، من الإجلاء الآمن دون وقوع إصابات. هذه الحادثة تُعد المحاولة الثالثة لاغتيال الرئيس ترامب منذ عام 2024، مما يعكس حالة من التوتر السياسي غير مسبوقة وتصاعداً مقلقاً في العنف. إعادة نشر ماسك لتغريدة آدامز أثارت ردود فعل متباينة. مؤيدوه يرون في ذلك تأكيداً على صحة تحذيرات آدامز، وأن الأحداث الأخيرة تثبت تنبؤاته بشأن استهداف الجمهوريين.

بينما انتقد خصومه هذا الإجراء، واعتبروه تحريضاً على العنف وتأجيجاً للانقسامات السياسية. سكوت آدامز نفسه، الذي تعرض لحملة 'إلغاء' واسعة النطاق بعد نشر التغريدة الأصلية، عاد إلى دائرة الضوء بعد إعادة نشرها من قبل ماسك. الجدل حول هذه القضية يطرح تساؤلات مهمة حول حرية التعبير، والمسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام وشخصياتها المؤثرة، وتأثير الخطاب السياسي على الواقع. كما يثير تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية الأمريكية في ظل تصاعد العنف السياسي والانقسامات العميقة بين مختلف الأطراف.

هذه الأحداث المتتالية تدعو إلى التفكير العميق في الأسباب الجذرية للعنف السياسي، والعمل على إيجاد حلول مستدامة لتعزيز الاستقرار والسلام في المجتمع الأمريكي. إن إعادة إحياء هذه التغريدة القديمة، في ظل هذه الظروف، يمثل بمثابة إشعال نار في صندوق من البارود، ويؤكد على الحاجة الماسة إلى الحوار والتسامح والوحدة الوطنية





