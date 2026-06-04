تأتي هذه المبادرة في إطار دعم الحلول المبتكرة في قطاع النقل وتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية. وتسهم هذه المبادرة في دعم النقل المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتعزيز السلامة من خلال التقنيات المتقدمة للقيادة الذاتية.

أعلنت الهيئة العامة لل نقل عن إيقاف سائق توصيل ومساءلة الشركة المشغلة بسبب النظافة والاشتراطات. وتشير الوكالة إلى أن هذا الإجراء جاء في إطار دعم الحلول المبتكرة في قطاع ال نقل وتطوير منظومة ال نقل والخدمات اللوجستية.

وتشير الوكالة إلى أن الشاحنة تعمل بوقود الهيدروجين النظيف دون انبعاثات، ويمكن تزويدها بالهيدروجين خلال دقائق. وتضمن الشاحنة تقنيات القيادة الذاتية، وأنظمة رقمية تتيح التحديث المستمر، وتصميم ذكي يعتمد على البرمجيات والذكاء الاصطناعي. وتسهم هذه المبادرة في دعم النقل المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتعزيز السلامة من خلال التقنيات المتقدمة للقيادة الذاتية. ويتمثل هذا المشروع خطوة نحو مستقبل نقل ثقيل أكثر كفاءة واستدامة، من خلال توظيف تقنيات الهيدروجين النظيف والابتكار في تطوير حلول النقل الحديثة.

وتتضمن هذه المبادرة أيضاً تعزيز السلامة والكفاءة، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز دور قطاع النقل في دعم الاقتصاد الوطني. وتشير الوكالة إلى أن هذا المشروع يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف النقل المستدام، وتعزيز دور الهيئة العامة للنقل في دعم قطاع النقل وتطويره





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نقل هيدروجين قيادة ذاتية استدامة

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