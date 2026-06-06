إيفانكا ترامب تحدثت عن مشاريعها العقارية في ألبانيا

يحظى مشروع جزيرة خاصة تبلغ مساحتها 1400 هكتار في وسط البحر الأبيض المتوسط، بدعم ابنة الرئيس الأمريكي وزوجها جاريد كوشنر. المشروع يتضمن خططاً لتطوير منطقة طبيعية محمية تقع على الساحل المقابل للجزيرة، ويشمل شريط ساحلي ألباني خلاب يمتد لخمسة أميال ومُخصص لإنشاء منتجعات وفنادق.

في مقابلة عبر بودكاست أُنتجت بإتقان ونُشرت هذا الأسبوع، تحدثت إيفانكا ترامب عن أحدث مشاريعها العقارية. يقع المشروع في وسط ال بحر الأبيض المتوسط ، ويشمل جزيرة خاصة تبلغ مساحتها 1400 هكتار.

كما يضم شريط ساحلي ألباني خلاب يمتد لخمسة أميال ومُخصص لإنشاء منتجعات وفنادق. المشروع الذي يحظى بدعم ابنة الرئيس الأمريكي وزوجها جاريد كوشنر، يتضمن خططاً لتطوير منطقة طبيعية محمية تقع على الساحل المقابل للجزيرة. هذا ما أثار احتجاجات شعبية واسعة في العاصمة تيرانا، حيث حمل المتظاهرون مجسمات كرتونية وردية لطائر النحام (الفلامنغو). كما قوبل المشروع بمعارضة واسعة من المواطنين في ألبانيا، التي تُعد واحدة من الدول ذات أدنى معدلات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا.

يذكر أن المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة بيرد لايف الخيرية المعنية بالبيئة، أرييل برونر، زار الموقع الطبيعي برفقة نشطاء آخرين في مجال الحفاظ على البيئة، حيث شاهدوا حفارات تجري أعمال حفر على الشاطئ وشاحنات تفرغ الحصى. كما صرح رئيس وزراء ألبانيا، أنه لا يوجد أي إشارات تدل على وجود تراخيص أو تصاريح، أو حتى ما يوضح هوية القائمين على العمل. يعد المشروع المكون الأول، جزيرة ساسان غير المأهولة، قاعدة عسكرية سابقة تعود إلى الحقبة الشيوعية.

ويشمل الموقع الثاني، شريط شاطئي غير مطوّر يُعرف باسم بيسي بورو-نارتا، ضمن منطقة طبيعية محمية تُدعى المشهد الطبيعي المحمي في فيوسا-نارتا. وتُعد هذه المنطقة موطناً لأنواع مهددة بالانقراض، مثل فقمة الراهب والسلاحف البحرية التي تتخذها مكاناً للتعشيش، فضلاً عن أكثر من 200 نوع من الطيور، بما في ذلك طيور النحام (الفلامينغو) والبجع. ويقول رئيس مجلس إدارة شركة ساسان للتطوير العقاري، آشر أبيسيرا، إنهم متحمسون لهذه الفرصة لإنشاء وجهة عالمية المستوى وتنفيذ واحد من أكبر الاستثمارات الخاصة في تاريخ المنطقة.

كما سبق لكوشنر أن صرح خلال قمة استثمارية عُقدت العام الماضي بأنه، وبينما كان يبحر قبالة سواحل ألبانيا عام 2021، صعد رئيس الوزراء إيدي راما إلى القارب لعقد اجتماع، ثم ناقشا فرصاً استثمارية بعد ذلك بعام. وفي عام 2024، نشر كوشنر على وسائل التواصل الاجتماعي تصورات فنية لمشروع الساحل الألباني. وقد حظي كوشنر بدعم كبير من صناديق الثروة السيادية لدول يجري معها أيضاً معاملات حكومية رسمية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر





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