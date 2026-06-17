إيفانا نول تعود لدعم منتخب كرواتيا في كأس العالم 2026 بعد شهرتها في قطر 2022

عادت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول إلى الأضواء لمؤازرة منتخب بلادها في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد أن حظيت بمتابعة واسعة خلال النسخة الماضية في قطر 2022 بسبب إطلالاتها الجريئة.

عادت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول إلى الواجهة مجددًا لمؤازرة منتخب بلادها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ظهرت إيفانا نول، التي اشتهرت كأبرز مشجعة للمنتخب الكرواتي، في شوارع أرلينغتون برفقة مشجعين آخرين استعدادًا للمباراة المرتقبة ضد منتخب إنجلترا التي ستقام فجر يوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة التي تضم أيضًا غانا وبنما. لقد حققت إيفانا نول شهرة واسعة خلال مشاركتها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، حيث لفتت الأنظار بإطلالاتها الجريئة التي كانت مثيرة للجدل في مجتمع محافظ مثل قطر، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة هناك.

وقد شهد حسابها على تطبيق إنستغرام ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المتابعين ليصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين، بزيادة قدرها مليونين و300 ألف عن العدد السابق قبل سفرها إلى قطر. كما رافقت إيفانا نول منتخب كرواتيا في نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا السابعة عشرة التي استضافتها ألمانيا في 2024.

من الجدير بالذكر أن إيفانا نول وُلدت في 16 سبتمبر 1995 في مدينة فرانكفورت الألمانية، وعاشت هناك لسبع سنوات قبل الانتقال إلى البوسنة والهرسك، ثم استقرت في نهاية المطاف في العاصمة الكرواتية زغرب. وقد شاركت الحسناء الكرواتية متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي بصورة مثيرة جمعتها برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، مؤكدة من خلالها عزمها على إشعال أجواء بطولة كأس العالم 2026 وتقديم الدعم المعنوي لمنتخبها





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إيفانا نول كرواتيا كأس العالم 2026 منتخب كرواتيا مشجعة

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