جدد نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني دعوته لإعادة شراء الغاز الروسي لتجنب انهيار قطاع الطاقة، منتقداً بشدة مقترحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في حين أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا رفع دعوى قضائية ضد قرار الاتحاد الأوروبي بحظر واردات الغاز الروسي.

جدد نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية الإيطالي، ماتيو سالفيني ، دعوته الملحة للعودة إلى شراء الغاز الروسي ، محذراً من خطر انهيار قطاع الطاقة إذا لم يتم اتخاذ هذا الإجراء. وفي تصريحات أدلى بها خلال اختتام تجمع لحزب 'الوطنيون من أجل أوروبا' في ميلانو، وبصفته زعيماً لحزب الرابطة، الذي يشغل مقاعد في الائتلاف الحاكم بإيطاليا، انتقد سالفيني بشدة المقترحات التي قدمتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين .

وأوضح سالفيني أن أوروبا يجب أن تقتدي بالولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه إذا كانت واشنطن قادرة على ذلك، فيجب على بروكسل أن تحذو حذوها. وأضاف قائلاً: 'بدلاً من إغلاق المصانع والمدارس والمستشفيات، فلنعد إلى شراء الغاز والنفط من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا، لأننا لسنا في حالة حرب معها'.

يأتي هذا الموقف امتداداً لدعوات سابقة من سالفيني وحزبه المتكررة لاستئناف إمدادات الطاقة من روسيا، لا سيما في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وفي خطاب ألقاه في ساحة الدومو، شدد سالفيني على أن أزمة الطاقة الحالية لا ينبغي أن تؤدي إلى تعطيل الحياة اليومية للمواطنين، مؤكداً 'لن يتم إغلاق المدارس والمصانع لكي يبقى العمال في منازلهم'.

انتقد سالفيني بشدة النهج الذي تقترحه المفوضية الأوروبية لمعالجة أزمة الطاقة، واصفاً مقترحات أورسولا فون دير لاين بأنها 'إغلاق جديد' لم يسبق له مثيل. وأوضح سالفيني أن المفوضية تقترح، كحل لارتفاع أسعار الديزل والكهرباء والغاز، تقليص النشاط الاقتصادي والسفر، وإطفاء التدفئة، والتوقف عن استخدام مكيفات الهواء، وإطفاء الأنوار، وتخفيف إضاءة المدن.

ودعا سالفيني إلى 'تعليق قواعد ميثاق الاستقرار التي تحد من نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي'، متهماً إياها بأنها تعيق النمو الاقتصادي الإيطالي، ووصفها بأنها 'وحش أيديولوجي يسمى الصفقة الخضراء'.

في غضون ذلك، أقرت أورسولا فون دير لاين في وقت سابق بأن الصراع الدائر في الشرق الأوسط وما نتج عنه من إغلاق لمضيق هرمز يؤثر سلباً بشكل كبير على اقتصاد الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لتقديرات، فقد أنفق الاتحاد الأوروبي أكثر من 20 مليار يورو على الوقود في الأسابيع الستة الماضية فقط بسبب ارتفاع الأسعار.

وعلى صعيد متصل، أكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو أن سلوفاكيا ستتخذ إجراءات قانونية وترفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية للطعن في قرار الاتحاد الأوروبي بحظر واردات الغاز الروسي.

من جانبه، أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أن رفع العقوبات الأمريكية عن النفط الروسي قد تم تمديده، على الرغم من وجود مقاومة سياسية مكثفة. كما شدد دميترييف على الأهمية البالغة للغاز الروسي بالنسبة لأوروبا، إذا كانت تسعى للحفاظ على صناعاتها، وحماية الأسر، وتجنب الدخول في ركود اقتصادي أعمق.

ويعتقد رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا معيبة وغير قابلة للتطبيق وغير فعالة، منتقداً تركيز أوروبا الحالي على الحرب مع روسيا بدلاً من السعي نحو السلام والتعاون.

من ناحية أخرى، أوضح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن التخفيف المؤقت للعقوبات الأمريكية ضد النفط الروسي كان ضرورياً لواشنطن لتجنب حدوث خراب في السوق العالمي.

ودعا كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الروسي الخاص، إلى توجيه الأسئلة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الدبلوماسية كايا كالاس، في حال توقفت روسيا عن إمدادات الغاز إلى أوروبا، محملاً إياهما مسؤولية هذا القرار.

يأتي هذا الحوار المتصاعد في سياق أزمة الطاقة العالمية وتأثيراتها العميقة على الاقتصادات وسياسات الدول، مما يسلط الضوء على الانقسامات بين الدول الأوروبية حول سبل معالجة هذه الأزمة وارتباطاتها بالصراعات الجيوسياسية.





