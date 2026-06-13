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إيران تتخذ إجراءات لتأمين مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب

سياسة News

إيران تتخذ إجراءات لتأمين مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب
إيراناليورانيومتخصيب
📆6/13/2026 5:24 AM
📰skynewsarabia
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اتخذت إيران إجراءات ميدانية لتأمين مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، بما في ذلك إغلاق بعض الأنفاق المؤدية إلى مواقع التخزين وزرع ألغام متفجرة حول المداخل. وقد أدى انهيار الأنفاق المحيطة ببعض المواقع إلى جعل الوصول إلى مخزون اليورانيوم أكثر تعقيداً وخطورة.

أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية بأن إيران اتخذت إجراءات ميدانية لتأمين مخزونها من اليورانيوم عالي ال تخصيب ، شملت إغلاق بعض الأنفاق المؤدية إلى مواقع التخزين وزرع ألغام متفجرة حول المداخل.

وأشارت الشبكة إلى أن انهيار الأنفاق المحيطة ببعض المواقع، إلى جانب الألغام المزروعة عند المداخل، جعل الوصول إلى مخزون اليورانيوم أكثر تعقيداً وخطورة، ما قد يسبب تحديات إضافية أمام أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بإزالة هذه المواد أو تدميرها. استعداداً للنظر في خيار خفض مستويات تخصيب اليورانيوم داخل إيران تحت إشراف الأمم المتحدة، كجزء من تسوية أوسع للملف النووي.

ويرى مراقبون أن الإجراءات الإيرانية الجديدة قد تزيد من تعقيد أي اتفاق مستقبلي بشأن المخزون النووي، في ظل الحاجة إلى التحقق من الكميات المخزنة وآليات التعامل معها. وأشارت الشبكة إلى أن انهيار الأنفاق المحيطة ببعض المواقع، إلى جانب الألغام المزروعة عند المداخل، جعل الوصول إلى مخزون اليورانيوم أكثر تعقيداً وخطورة، ما قد يسبب تحديات إضافية أمام أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بإزالة هذه المواد أو تدميرها.

استعداداً للنظر في خيار خفض مستويات تخصيب اليورانيوم داخل إيران تحت إشراف الأمم المتحدة، كجزء من تسوية أوسع للملف النووي. ويرى مراقبون أن الإجراءات الإيرانية الجديدة قد تزيد من تعقيد أي اتفاق مستقبلي بشأن المخزون النووي، في ظل الحاجة إلى التحقق من الكميات المخزنة وآليات التعامل معها

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إيران اليورانيوم تخصيب أمم المتحدة ملف نووي

 

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