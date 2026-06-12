كشفت مصادر دبلوماسية أن إيران والولايات المتحدة تقتربان من توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران، في انتظار القرار النهائي من المؤسسات العليا في طهران بما في ذلك موافقة المرشد خامنئي.

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية ال إيران ية بأن مسودة التفاهم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب لا تزال في انتظار القرار النهائي من المؤسسات العليا في إيران ، بما في ذلك موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي الذي يملك السلطة القصوى في القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) اليوم الجمعة أن الملامح العامة والنص شبه النهائي لتفاهم إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة باتا جاهزين تقريباً، بعد نحو شهر ونصف الشهر من تبادل الرسائل بين الطرفين. وبحسب الوكالة، خضع النص لتعديلات عديدة خلال الفترة الماضية، لكن الهيكل الأساسي للتفاهم أُعد ضمن إطار يراعي المصالح الوطنية الإيرانية والخطوط الحمراء.

واعتبرت إرنا أن النص تم إعداده بدقة وحذر شديدين لتفادي أي تفسيرات متباينة أو تنصل من الالتزامات من قبل الطرف الآخر، خلافاً للانتقادات أو الشكوك التي أبدتها بعض الأطراف السياسية خلال الأسابيع الماضية. من جانبها، ذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية أن مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب تتضمن 14 بنداً رئيسياً، تشمل إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون فرض رسوم إيرانية على العبور، وإلغاء العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

كما تنص المذكرة على أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من محيط إيران وترفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية خلال فترة وقف إطلاق النار البالغة 60 يوماً. وتضمنت البنود أيضاً إنهاء الأعمال القتالية بكافة الجبهات بما يشمل لبنان لمدة 60 يوماً، وتعهدات إيرانية بعدم امتلاك أو شراء أي سلاح نووي، وإجراء مفاوضات نووية بين واشنطن وطهران خلال 60 يوماً بشأن اليورانيوم الإيراني المخصب.

كما تشمل عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال 30 يوماً من توقيع الاتفاق، ورفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل تدريجي بناءً على مدى التزامها بالاتفاق. نقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين كبار قولهم إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من توقيع اتفاق، يشمل إعادة فتح مضيق هرمز، بالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة السبع الأسبوع القادم في مدينة إيفيان الفرنسية.

وأشار مسؤول في مجموعة السبع إلى أن مسؤولاً إيرانياً رفيعاً أكد أن فرص التوصل إلى اتفاق مرتفعة، مضيفاً أن الاتفاق قد يأتي على شكل مذكرة تفاهم وليس اتفاقاً نهائياً. وتجري حالياً مناقشة مدينة جنيف السويسرية كموقع محتمل لتوقيع الاتفاق اعتباراً من الأحد القادم. لكن المسؤول حذر من أن إيران لم تؤكد بعد استعدادها لحضور مراسم التوقيع، مشيراً إلى أن الاتصالات بين طهران وواشنطن ظلت بطيئة منذ اندلاع الحرب في فبراير.

وذكر دبلوماسي مطلع أن المفاوضين الإيرانيين وافقوا على النص، لكن لا يزال غير واضح ما إذا كان المرشد الإيراني علي خامنئي قد منح موافقته النهائية، في وقت تحدث مسؤول آخر في مجموعة السبع عن وجود مؤشرات على اقتراب التوقيع، محذراً من أن تقدماً دبلوماسياً مشابهاً لم يكتمل في مرات سابقة





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