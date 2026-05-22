وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، التقى نظيره الإيراني، عباس عراقجي، للمرة الثانية خلال يومين، في إطار زيارة يقوم بها لإيران بحثاً عن المقترحات المتعلقة بتسوية الخلافات بين إيران والولايات المتحدة في الوقت الراهن حيث تتواصل التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالمقترحات الأمريكية الأخيرة بشأن إنهاء الحرب المتعاظمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وقالت وكالة فارس الإيرانية إن مناقشات اليوم تناولت البحث في المقترحات ذاتية向け إلى حل الخلافات بين إيران والولايات المتحدة ولكن لم تؤكد ما هي هذه المقترحات وقد تم التوافق عليها أم لا. كما تحدثت تقارير عن احتمال زيارة المشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، إلى طهران خلال الفترة المقبلة بسبب دوره النفاذ في العلاقات الخارجية التي ينفرد بها الجيش الباكستاني. وقد أدرج زعيما خزانه الأمريكي، هونغ كاو، تعليق المبيعات المؤقتة للأسلحة الأمريكية إلى تايوان لتعزيز أوجه الاستعداد لمهام التمديد والجهاد الذي يشار إليه بالإبلاغ عن فقدان السيطرة إارزشسته الي نظام حكومة آل الحريري، والتي كانت قد دُفنت تحت الأنقاض. كما أدانت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على السفير الإيراني المعيّن في بيروت، إلى جانب مسؤولين ومواطنين لبنانيين، معتبرة الخطوة "غير قانونية وغير مبررة".

التقى وزير الداخلية الباكستاني ، محسن نقوي، للمرة الثانية خلال يومين، وزير الخارجية الإيراني ، عباس عراقجي، بحسب ما أعلنته سفارة إسلام أباد في طهران، الجمعة، في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالمقترحات الأمريكية الأخيرة بشأن إنهاء الحرب.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية، أن اللقاء تناول "بحث مقترحات تهدف إلى حل الخلافات" المتعلقة بالتفاهمات المطروحة بين إيران والولايات المتحدة، دون الكشف عن أي تفاصيل حول طبيعة هذه المقترحات. وكان نقوي قد وصل إلى العاصمة الإيرانية، الأربعاء، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، في إطار زيارة تدرس المقترحات الأمريكية الجديدة المطروحة لإنهاء الحرب، بحسب إعلان طهران.

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إلى احتمال زيارة المشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، إلى طهران خلال الفترة المقبلة، باعتباره شخصية نافذة باتت تؤدي دوراً متنامياً في علاقات باكستان الخارجية. وأتى إعلان وسائل إعلام إيرانية الزيارة المرتقبة لمنير، غداة تحذير الرئيس الأمريكي، دونالد ترامپ، من أن المفاوضات تقف عند "مفترق طرق" بين اتفاق واستئناف الضربات. ولم تؤكد باكستان إرسال مبعوث.

وأبدى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الخميس، أمله في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع إيران ، بفضل وساطة باكستان، متحدثاً للصحفيين عن تحقيق تقدم في هذا المجال. وكان وقف لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان قد وضع حداً للأعمال العدائية في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل اعتباراً من 28 فبراير/شباط، لكن جهود التفاوض لم تفضِ حتى حالا إلى اتفاق سلام دائم





BBCArabic / 🏆 14. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

وزير الداخلية الباكستاني وزير الخارجية الإيراني مقترحات للإنهاء الحرب التحركات الدبلوماسية مقترحات المصالح الخاصة الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل تفاهمات مطروحة التفاصيل الكافية مراقبة العسكريين الإيرانيين الأسلحة الأمريكية التايوان الموارد المتاحة اتفاق يوم الجمعة المقابلة العراقية

United States Latest News, United States Headlines