إيران تتحدى الحصار الأمريكي وتواصل تصعيد التوترات في الخليج مع آمال محدودة في محادثات جديدة

كشفت تقارير عن تمكن ناقلات نفط إيرانية من التحايل على الحصار الأمريكي، بينما تواصل إيران فرض سيطرتها على مضيق هرمز. وفي الوقت نفسه، هناك جهود دبلوماسية جارية لتهدئة التوترات، لكنها تواجه تحديات كبيرة.

كشفت وكالة تعقب الشحن 'فورتكسا' عن تمكن ما لا يقل عن 34 ناقلة نفط مرتبطة ب إيران من التحايل على الحصار البحري الأمريكي منذ تطبيقه في 13 أبريل.

وأوضحت الوكالة أن 19 ناقلة على الأقل عبرت خط الحصار وغادرت الخليج، فيما دخلت 15 سفينة أخرى من بحر العرب إلى الخليج متجهة إلى إيران. وتشير التقارير إلى أن 6 سفن من بين المغادرة كانت محملة بنحو 10.7 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني، بقيمة تقارب 910 ملايين دولار.

وتستخدم إيران أساليب متنوعة للالتفاف على القيود، بما في ذلك إغلاق أجهزة التعرف على السفن، كما فعلت ناقلة 'دورينا' العملاقة، بالإضافة إلى عمليات نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل ماليزيا لإخفاء مصدر النفط. وتواصل إيران فرض سيطرتها على مضيق هرمز، من خلال اشتراط مرور السفن في ممرات محددة يحددها الحرس الثوري والحصول على إذن مسبق من طهران.

وقد أدى ذلك إلى عبور 30 سفينة فقط بعد إعلان فتح المضيق، قبل أن تنخفض الحركة بشكل ملحوظ عقب قصف البحرية الإيرانية لسفن، بما في ذلك سفينة حاويات فرنسية وناقلة نفط هندية، في نهاية الأسبوع الماضي. وقد وسع نطاق الحصار ليشمل السفن الإيرانية في أعالي البحار، بالإضافة إلى السفن المحملة بمواد يمكن استخدامها في الصراع.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أمرت 29 سفينة بالعودة إلى الموانئ الإيرانية، واحتجزت سفينة حاويات في خليج عمان، واقتحمت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات في المحيطين الهندي والهادئ. وفي رد على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تمكن سفن تجارية من تجاوز الحصار، أكدت القيادة المركزية الأمريكية ('سنتكوم') أن هذه التقارير غير صحيحة، وأن الناقلتين 'هيرو 2' و'هيدي'، اللتين ترفعان العلم الإيراني، قد رست في ميناء تشابهار بعد اعتراضهما، بينما ترافق مدمرة أمريكية الناقلة 'دورينا' في المحيط الهندي بعد محاولتها اختراق الحصار.

ويصف أصحاب السفن الوضع الحالي بأنه 'حصار مزدوج' بسبب الإجراءات الأمريكية والسيطرة الإيرانية على المضيق، مما أدى إلى توقف معظم السفن عن العبور وتجمعها في الطرف الجنوبي للخليج. وقد كشفت صور الأقمار الصناعية عن عودة أكثر من 30 سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني إلى إيران، بعد الهجمات المتكررة التي نفذتها طهران على السفن في المنطقة، على الرغم من الحصار البحري الأمريكي. وتشير تقديرات صحيفة 'معاريف' إلى احتمال قيام هذه السفن بزرع ألغام بحرية إضافية.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة 'نيويورك بوست' عن 'أخبار سارة' بشأن جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلن الرئيس ترامب ومصادر باكستانية إمكانية عقدها في وقت مبكر من يوم الجمعة المقبل. وأكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض لقناة 'فوكس نيوز' أن تمديد وقف إطلاق النار سيستمر من 3 إلى 5 أيام فقط.

وأشارت مصادر باكستانية إلى أن جهود الوساطة التي تقودها إسلام آباد مع طهران تسير بشكل إيجابي، مع تزايد احتمالية عقد جولة جديدة من محادثات السلام خلال 36 إلى 72 ساعة. وأعرب ترامب عن تفاؤله بشأن إمكانية تحقيق انفراجة، قائلاً: 'هذا ممكن!

'، بعد أن أمر قواته المسلحة بمواصلة الحصار والبقاء على أهبة الاستعداد، وقرر تمديد وقف إطلاق النار حتى يتم تقديم الاقتراح واستكمال المناقشات





