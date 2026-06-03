إيران تتهم الولايات المتحدة باستخدام أراضي الكويت والبحرين لاستهداف ناقلة نفط وبرج اتصالات

اتهمت إيران الولايات المتحدة بشن هجمات على ناقلة نفط وبرج اتصالات باستخدام أراضٍ ومنشآت في الكويت والبحرين، محملة البلدين المسؤولية، فيما أعلنت البحرين والكويت اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية.

أعلنت وزارة الخارجية ال إيران ية، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة استهدفت ناقلة نفط إيران ية وبرج اتصالات تابعاً للحرس الثوري في جزيرة قشم، انطلاقاً من أراضٍ ومنشآت في الكويت و البحرين ، معتبرة أن البلدين يتحملان مسؤولية مباشرة في هذه العمليات.

وأكدت الخارجية في بيان أن القوات الأمريكية شنت خلال الليل وساعات الفجر هجمات على ناقلة النفط في مضيق هرمز وبرج الاتصالات في جزيرة قشم، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت مع الولايات المتحدة. وأضافت أن واشنطن استخدمت أراضي ومنشآت دول إقليمية لتنفيذ الهجمات، محملة الكويت والبحرين مسؤولية مباشرة وواضحة، ومشددة على أن أي دولة تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها البحري أو الجوي أو منشآتها لتنفيذ هجمات عسكرية ضد إيران تكون قد انتهكت القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وفي رد فعل سريع، أعلنت البحرين أنها اعترضت ودمرت ثلاثة صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية كانت تستهدف أعياناً مدنية، فيما أعلنت الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجمات ضد ما وصفها بقواعد ومواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، رداً على الهجمات التي استهدفت ناقلة النفط والمنشآت في جزيرة قشم.

وتأتي هذه الهجمات المتبادلة في إطار الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير شباط، والتي خلفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل حسب طهران، التي شنت بدورها هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين. وتنفذ إيران هجمات ضد ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، لكن بعض هذه الهجمات أسفر عن قتلى وجرحى مدنيين وأضرار بمنشآت مدنية، مما أثار إدانة الدول المستهدفة ودعوات متكررة لوقفها.

ومنذ بدء سريان الهدنة الراهنة في 8 أبريل نيسان، تخوض واشنطن وطهران مفاوضات صعبة لإنهاء الحرب، يخيم عليها منذ فترة تفاؤل حذر باحتمال إبرام اتفاق. وتأتي هذه التصعيدات الجديدة في وقت حساس، حيث تواصل إسرائيل عملياتها في لبنان وتقتل 21 شخصاً، بينما يلوح الحوثيون برد كبير وشامل إذا واصلت إسرائيل تصعيدها. كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية اعترضت ناقلة روسية خاضعة للعقوبات، في تطور متصل بالتوترات الإقليمية.

ويرى المحللون أن استمرار هذه الهجمات يعقد مسار المفاوضات ويزيد من احتمالية انهيار الهدنة، خاصة مع تبادل الاتهامات بين إيران والولايات المتحدة بشأن المسؤولية عن انتهاكها





TRTArabi / 🏆 9. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة الكويت البحرين هجمات

United States Latest News, United States Headlines