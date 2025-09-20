إيران ترفض إعادة فرض العقوبات وتؤكد تصميمها على المضي قدماً

أعلنت إيران رفضها لإعادة فرض العقوبات عليها من قبل مجلس الأمن الدولي، مؤكدة على تصميمها على المضي قدماً في برنامجها النووي. يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر مع القوى الغربية، والتي تتهم طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي. أدان المسؤولون الإيرانيون الخطوات المتخذة، مؤكدين على عدم شرعيتها وتهديدها للجهود الدبلوماسية.

صرح السياسي ال إيران ي، مسعود بزشكيان، بتصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، معبراً عن موقف بلاده إزاء التحديات والضغوط الخارجية. قال بزشكيان: 'من خلال آلية إعادة فرض العقوبات يسدون الطريق، لكن العقول والأفكار هي التي تفتح الطريق أو تبنيها'. وأكد على قوة الإرادة الوطنية وقدرتها على تجاوز الصعاب. وأضاف: 'لا يمكنهم إيقافنا. يمكنهم أن يضربوا نطنز أو فوردو، لكنهم لا يدركون أن البشر هم الذين بنوا نطنز وسيعيدون بناءها'.

هذا التصريح يعكس الثقة بالنفس والإيمان بالقدرات الذاتية في مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن العقوبات قد تعيق التقدم المادي، لكنها لا يمكن أن تمنع الإبداع والابتكار. كما نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن بزشكيان قوله: 'لن نستسلم أبداً في مواجهة المطالب المفرطة لأن لدينا القدرة على تغيير الوضع'. هذا الموقف يعبر عن رفض الإذعان للضغوط الخارجية والتأكيد على حق إيران في الحفاظ على سيادتها وقراراتها المستقلة. يعكس هذا الموقف تصميماً على مواصلة المسيرة وتحقيق الأهداف الوطنية بغض النظر عن العقبات. ويظهر هذا الموقف تصميمًا على مواصلة المسيرة وتحقيق الأهداف الوطنية بغض النظر عن العقبات. هذا الموقف يبرز أهمية الوحدة الوطنية والتكاتف في مواجهة التحديات الخارجية، ويعكس الثقة في قدرة الشعب الإيراني على التغلب على الصعاب. \في سياق متصل، حذر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بشكل منفصل من أن تعاون البلاد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 'سيُعلق فعليا' إذا أعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة. هذا التحذير يعكس قلقاً بالغاً إزاء تدهور العلاقات مع المجتمع الدولي في حال إعادة فرض العقوبات. ويوضح هذا الموقف أن إيران لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية، بما في ذلك مراجعة التعاون النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد جاء تحرك مجلس الأمن أمس الجمعة بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض العقوبات، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية في عام 2015 بهدف منعها من تطوير سلاح نووي. هذه الخطوة تعكس تصاعد التوتر بين إيران والدول الأوروبية الثلاث، وتشير إلى تدهور محتمل في العلاقات الدبلوماسية. تعيد الآلية فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التأجيل بين طهران والقوى الأوروبية الرئيسية في غضون أسبوع تقريبا. هذا التطور يضع إيران في موقف صعب، ويتطلب منها اتخاذ قرارات حاسمة بشأن سياستها النووية وعلاقاتها الخارجية. \رفضت إيران، تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح إعادة فرض العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي، معتبرة أنه غير قانوني. وقد أدانت وزارة الخارجية الإيرانية خطوة الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) لإعادة فرض العقوبات على طهران. كما وصفت طهران خطوة الترويكا الأوروبية بأنها 'غير قانونية وغير مبررة واستفزازية'، قائلة إنها تُقوّض 'بشكل خطير' الجهود الدبلوماسية. هذا الموقف يعكس رفضاً قاطعاً للعقوبات وتأكيداً على أن إيران تعتبرها غير قانونية وغير شرعية. وقال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن 'إجراء اليوم متسرع، وغير ضروري، وغير قانوني. إيران لا تعترف بأي التزام لتنفيذه'، مندداً بما اعتبره سياسات إكراه. وأضاف أن هذه الخطوة تقوّض بشكل خطير المساعي الدبلوماسية الجارية، قائلا إن بلاده تحتفظ بحقها في الرد المناسب على أي إجراء غير قانوني. هذا التصريح يعبر عن رفض إيران للخضوع للضغوط الخارجية، وتأكيد على حقها في الدفاع عن مصالحها الوطنية. وستعيد آلية إعادة فرض العقوبات فرض حظر على الأسلحة وعلى تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وعلى أنشطة الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، فضلا عن أصول بأنحاء العالم وأفراد وكيانات إيرانية. هذه الإجراءات تشكل ضربة قوية للاقتصاد الإيراني وتقوض قدراتها العسكرية. هذه الإجراءات تهدد بتصعيد التوتر في المنطقة وتزيد من تعقيد الوضع السياسي. هذا التصريح يعكس تصميم إيران على مقاومة العقوبات والحفاظ على برنامجها النووي، على الرغم من التحديات التي تواجهها





إيران العقوبات الاتفاق النووي الأمم المتحدة البرنامج النووي

