إيران تنفي اتفاقاً نهائياً مع الولايات المتحدة وترامب يلغي الضربات الجوية

رفضت إيران تأكيد وجود اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة ووصفت التقارير بالتكهنات في الوقت الذي أعلن فيه ترامب إلغاء ضربات جوية مزعومة على إيران بعد مزاعم بموافقة طهران على نقاط نهائية. هذا Wilkins Christine json

صرح اسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية ال إيران ية لوكالة الأنباء الرسمية إرنا بأن التقارير التي تتحدث عن اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة مجرد تكهنات. وأضاف أن طهران لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن أي اتفاق.

وأشار إلى أن قطر وباكستان تلعبان دور الوسيط النشط لكن التصرفات الأمريكية تؤثر سلباً على العملية الدبلوماسية. وتابع بقائي أن وضع المفاوضات كان واضحًا منذ البداية وقد تم الانتهاء من جزء كبير من النص لكن الأمريكيين استمروا في تغيير مواقفهم. وأكد أن إيران أثبتت أنها لا تتنازل عما حددته كخطوط حمراء. كما استطرد بقائي أن إيران حتى الآن لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن أي اتفاق.

في السياق ذاته، ذكرت تقارير إعلامية أن اتفاقاً نهائياً تمت الموافقة عليه مع طهران لكن المسؤولين الإيرانيين لم يؤكدوا إبرام أي اتفاق من هذا القبيل. ووصف الحرس الثوري في بيان تصريحات ترامب بأنها متناقضة وغير دقيقة مشيراً إلى أن الإيرانيين لم يردوا بعد على مزاعمه. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إلغاء الضربات الجوية على إيران بعد القول بموافقة الجانب الإيراني على "النقاط النهائية" للاتفاق.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" إنه بناء على وصول المفاوضات إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها فقد ألغى الضربات الجوية والقصف المقرر. ثم ألمح ترامب لاحقاً إلى أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي يدعم الاتفاق الذي قال إن طهران وافقت بموجبه مبدئياً على السماح للولايات المتحدة بتأمين المواد النووية والتوقف عن السعي لامتلاك سلاح نووي.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان المرشد قد وافق على الاتفاق قال ترامب "أفهم أن الإجابة هي نعم" وأضاف أن الولايات المتحدة ستنهي حصارها فور توقيعه. وصف ترامب "مذكرة التفاهم" بأنها قوية جداً ومبدئية إلى حد ما مؤكداً أن إيران التزمت بالتخلي عن امتلاك القدرات النووية. وتابع "لن يمتلكوا سلاحاً نووياً لقد وافقوا على ذلك لن يكون هناك سلاح نووي وهذا هو السبب الرئيسي".

وزاد "لن يمتلكوا سلاحاً نووياً فحسب بل لن يشتروه أو يطوروه بأي شكل من الأشكال" معرباً عن اعتقاده أن المفاوضين الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق بقدر ما يرغب هو أو أكثر. هذه التصريحات تأتي في ظل أجواء من عدم اليقين حول حقيقة ما جرى في المفاوضات حيث تتعارض التصريحات الأمريكية مع التأكيدات الإيرانية بعدم التوصل لاتفاق نهائي بعد. كما يبرز الدور الدبلوماسي لقطر وباكستان كوسيطين نشطين في المحادثات رغم استمرار التصرفات الأمريكية في إعاقة العملية حسب وصف المتحدث الإيراني.

الوضع الحالي يبقى غامضاً وينتظر المزيد من التوضيح من كلا الجانبين حول حقيقة الاتفاق المزعوم ومصيره





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