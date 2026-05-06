إيران تنفي التقارير الأمريكية عن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع واشنطن وتصفها بأنها غير دقيقة

نفت وسائل إعلام إيرانية التقارير الأمريكية بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، مؤكدة أن المقترح الأمريكي يتضمن بنود غير مقبولة. كما أكدت أن الادعاءات الأمريكية تهدف إلى التأثير على الأسواق العالمية، خاصة أسعار النفط. وفي الوقت نفسه، أكدت البحرين أن تصريحات إيران عن إسقاط جنسية 69 بحرينيا تعد تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية.

نفت وسائل إعلام إيران ية، الأربعاء، الأنباء الأمريكية بشأن اقتراب طهران وواشنطن من التوصل إلى اتفاق ، مبينة أن طهران لم ترد بعد على المقترح الأمريكي الذي يتضمن بعض البنود غير المقبولة.

وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن تقرير موقع أكسيوس الأمريكي الذي ادعى أن الولايات المتحدة تقترب من توقيع مذكرة تفاهم من صفحة واحدة مع إيران لإنهاء الحرب لا أساس له من الصحة. من جانبها، ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية أن الادعاءات التي نشرتها وسائل إعلام مثل أكسيوس ورويترز لا تستند إلى واقع ميداني، بل تهدف إلى التأثير على الأسواق العالمية وخاصة خفض أسعار النفط.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن طهران تدرس المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، وأنها ستنقل ردها إلى باكستان التي تتولى الوساطة. وكانت طهران أرسلت مقترحا لواشنطن عبر باكستان، فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 3 مايو/أيار الجاري، بأنه وجد العرض الإيراني غير مقبول، قبل أن تقدم واشنطن مقترحا جديدا عبر باكستان.

ولاحقا، قال ترامب إن المفاوضات مع إيران أحرزت تقدما كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، كما أعلن وقف عملية مشروع الحرية في مضيق هرمز بعد يومين من إطلاقه لمساعدة سفن الدول المحايدة العالقة في هرمز على عبوره. وفي 28 فبراير/شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران أسفرت عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت وجرحت أمريكيين وإسرائيليين.

كما نفذت إيران هجمات ضد إسرائيل، وأيضا تجاه ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحى مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة. المنامة تعد تصريحات إيران عن إسقاط جنسية 69 بحرينيا تدخلا سافرا. وأضافت الوكالة أن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولة طهران للتأثير على السياسات الداخلية للدول المجاورة، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

كما أشارت إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين إيران ودول الخليج، خاصة في ظل الجهود الدبلوماسية الجارية لتهدئة الأوضاع. من جانبه، أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزيان أن بلاده لن تتسامح مع أي تدخل في شؤونها الداخلية، مشيرا إلى أن هذه التصريحات الإيرانية لا تمثل إلا محاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن البحرين ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لمواجهة أي تهديدات قد تهدد أمنها واستقرارها.

وفي سياق متصل، أشار مراقبون إلى أن التصعيد بين إيران والدول المجاورة قد يؤدي إلى مزيد من التحديات الأمنية في المنطقة، خاصة في ظل عدم وجود حلول سياسية واضحة للصراعات الجارية. كما حذروا من أن استمرار هذا التصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة، خاصة مع استمرار الهجمات التي تشنها إيران على الدول المجاورة.

وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر دبلوماسية أن الجهود الدبلوماسية ما زالت جارية للتوصل إلى حلول سلمية للصراعات الجارية، مشيرة إلى أن هناك جهودا مبذولة من قبل الدول المعنية للتوصل إلى اتفاقات يمكن أن تهدئ من حدة التوتر في المنطقة. كما أشارت إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية للتوصل إلى حلول دائمة للصراعات الجارية في المنطقة.

وفي ختام التقرير، أكد مراقبون أن الوضع في المنطقة ما زال متوترا، وأن هناك حاجة ماسة إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلول سلمية للصراعات الجارية. كما حذروا من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين إيران والدول المجاورة، خاصة في ظل عدم وجود حلول سياسية واضحة للصراعات الجارية





