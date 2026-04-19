إيران تغلق مضيق هرمز وتتوعد بمنع الملاحة بسبب الحصار البحري

أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، متهماً الولايات المتحدة بفرض حصار بحري غير مبرر على سفن وموانئ طهران. يأتي هذا الإعلان وسط تصاعد التوترات بين البلدين، وتأتي تصريحات طهران لتؤكد سيطرتها على المضيق وتتوعد بتقييد حركة الملاحة فيه بشكل كامل إذا لم ترفع واشنطن الحصار، مما يثير قلقاً دولياً بشأن استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

في تطور تصعيدي خطير، أعلن الحرس الثوري الإيراني رسمياً عن إغلاق مضيق هرمز ، الشريان الملاحي الحيوي والأكثر أهمية في العالم. جاء هذا الإعلان رداً على ما وصفته طهران بأنه حصار بحري مفروض على السفن والموانئ الإيرانية، مؤكدة أن أي سفينة تقترب من المضيق ستعتبر متعاونة مع ما تسميه 'العدو'. وأوضح الحرس الثوري أن هذا الإغلاق يأتي نتيجة لعدم قيام 'العدو' بإلغاء الحصار البحري المفروض، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا قيمة لها في هذا السياق.

وفي سياق متصل، أصدرت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أوامر واضحة للسفن بعدم مغادرة مراسيها في منطقة الخليج، مكررة التحذير بأن الاقتراب من مضيق هرمز سيُفسر على أنه تعاون مع الخصم. يأتي هذا الإجراء الإيراني ليضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى الأزمة المتجددة حول مضيق هرمز، حيث سبق لإيران أن أعادت فرض قيود على مرور السفن، مستشهدة بما اعتبرته 'انتهاكات متكررة للثقة من جانب الولايات المتحدة في وقف إطلاق النار بين الجانبين'. وفي مؤشر على جدية الموقف الإيراني، صرح مساعد الرئيس الإيراني للعلاقات العامة، مهدي طباطبائي، أن إيران كانت قد أتاحت سابقاً مروراً مشروطاً عبر مضيق هرمز كبادرة لإثبات حسن نواياها وسعيها للسلام، لكنه اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنكث هذه الوعود، مما دفع إلى إعادة إغلاق المضيق. وعلى الصعيد الدولي، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، دعوات الاتحاد الأوروبي لاحترام القانون الدولي بشأن هذا الملف بأنها 'قمة النفاق'. في تأكيد على السيطرة الإيرانية على المضيق، شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، على أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة إيران، وهدد بتقييد حركة الملاحة فيه بشكل كامل إذا لم ترفع الولايات المتحدة الحصار. وفي واشنطن، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعاً لمناقشة الأزمة المتجددة حول مضيق هرمز والمفاوضات مع إيران، في ظل تقارير عن استعداد الجيش الأمريكي لمداهمة ناقلات نفط مرتبطة بإيران. وفي سياق متصل، نقلت وكالة 'تسنيم' عن مصادر إيرانية أن بلادها لم توافق بعد على الجولة التالية من المفاوضات بسبب الحصار البحري الأمريكي والمطالب المفرطة لواشنطن. وذكرت وكالة 'فارس' أن خمس ناقلات نفط تابعة لإيران، وخاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، تعبر حالياً مضيق هرمز. وعلى الجبهة الدبلوماسية، كشف نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ليست مستعدة لجولة محادثات جديدة مع واشنطن بسبب موقفها المتشدد. وصرح مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد رضا نقدي، بأن بلاده قادرة على إيقاف إنتاج النفط بمقدار 15 مليون برميل يومياً في المنطقة لمدة عام كامل، محذراً من أن استمرار المواجهة الحالية قد يؤدي إلى 'حرب عالمية'. كما أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني عن عودة مضيق هرمز إلى إدارة وسيطرة القوات المسلحة المشددة، بسبب عدم التزام الولايات المتحدة بالعهود. وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تكثيف بلاده جهودها لإنهاء الصراع حول إيران، بينما حذر نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من خطورة السياسات الإسرائيلية الراهنة، مؤكداً أن إسرائيل هي مصدر التوتر في المنطقة. وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضر بمكانة إسرائيل لدى الأمريكيين، وأن حرب إيران تسرع من تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة. وفي خبر منفصل، نفى حزب الله علاقته بحادث وقع مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تلقيه مقترحات جديدة من الولايات المتحدة قيد الدراسة حالياً. تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تسعى إيران إلى استعادة سيطرتها الكاملة على الممرات الملاحية الحيوية، في ظل ضغوط اقتصادية وعقوبات أمريكية متزايدة. وبينما تؤكد طهران على حقها في الدفاع عن مصالحها، تتزايد المخاوف الدولية بشأن استقرار إمدادات النفط العالمية وتصاعد التوترات في منطقة الخليج. وقد أثارت تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول القدرة على وقف إنتاج النفط مخاوف من مزيد من الاضطرابات في الأسواق العالمية. وتؤكد هيئة الطيران المدني الإيراني على فتح جزء من الأجواء الشرقية للبلاد، مما قد يشير إلى إعادة تقييم شامل للأوضاع اللوجستية والأمنية في البلاد. وبينما تستمر جهود الوساطة من قبل دول مثل باكستان، فإن الأزمة تبدو بعيدة عن الحل السلمي في ظل المواقف المتشددة من الجانبين. وتشير التصريحات الروسية إلى أن الأهداف الأمريكية في المنطقة قد تكون مرتبطة بالسيطرة على النفط المار عبر مضيق هرمز، مما يضيف بعداً آخر للمواجهة. وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية الهندية استدعت سفير إيران لديها عقب قصف سفن هندية في مضيق هرمز، فإن الجهود الدبلوماسية مستمرة لتهدئة الأوضاع. ويظل مضيق هرمز نقطة محورية في الصراع، حيث تشير التطورات الأخيرة إلى أن إيران لن تتردد في استخدام سيطرتها عليه كورقة ضغط في المفاوضات.





