إيران تهدد بإشعال الحرب مجددًا وإغلاق مضيق هرمز بالتزامن مع مفاوضات حساسة

مصدر مطلع يحذر من تجدد الحرب مع إيران خلال أيام في حال عدم حدوث انفراجة بالمفاوضات مع واشنطن، بالتزامن مع إعلان طهران عن إعادة إغلاق مضيق هرمز، بينما تشير تقارير إلى تحقيق تقدم في ملف تخصيب اليورانيوم.

تتصاعد التوترات في منطقة الخليج العربي بشكل لافت، حيث كشف مصدر مطلع عن تحذير جدي من إمكانية تجدد الحرب مع إيران في غضون الأيام القليلة المقبلة، ما لم تشهد ال مفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران انفراجة ملموسة خلال الساعات القادمة.

هذه التحذيرات تأتي بالتزامن مع إعلان الجيش الإيراني عن إعادة إغلاق مضيق هرمز، وهو شريان حيوي للملاحة البحرية العالمية، الأمر الذي قد يضع العالم على حافة أزمة اقتصادية خطيرة. وقد جاء هذا الإغلاق، حسبما أفاد بيان لقيادة خاتم الأنبياء المركزية، كوحدة تابعة للقوات المسلحة الإيرانية مسؤولة عن العمليات الحربية، كرد فعل على ما وصفته طهران بالحصار البحري الأمريكي المستمر على البلاد.

هذا التصعيد على الأرض، رغم خطورته، لم يمنع بحسب المصدر من تحقيق تقدم فعلي في المحادثات الدبلوماسية الجارية، وتحديداً في الجوانب المتعلقة بملف تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب الموجود داخل الأراضي الإيرانية.

هذا التطور الأخير في مضيق هرمز لم يمر دون تداعيات فورية، حيث كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر ثلاث بيانات منفصلة، عن وقوع ثلاث حوادث منفصلة خلال ثلاث ساعات، تعرضت خلالها سفن تجارية لمواقف مقلقة بالقرب من سواحل سلطنة عُمان وفي محيط المضيق. هذه الحوادث تزيد من حالة القلق وعدم اليقين بشأن سلامة الملاحة في المنطقة، وتؤكد حساسية الوضع الأمني.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان عن إغلاق المضيق يأتي بعد تصريحات سابقة متناقضة، حيث كان وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أن مضيق هرمز سيكون مفتوحًا بالكامل أمام عبور جميع السفن التجارية خلال الفترة المتبقية من هدنة مدتها أسبوعين، كانت قد أُعلنت في الثامن من أبريل/نيسان الجاري، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران. هذا التباين في التصريحات يعكس حالة من عدم الاستقرار والغموض في المواقف، ويثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء هذه التحركات المتضاربة.

إن الوضع الحالي يتطلب حذرًا شديدًا من جميع الأطراف المعنية. فمن ناحية، تشكل احتمالية تجدد الحرب تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وقد تكون لها عواقب وخيمة على الاقتصادات العالمية. ومن ناحية أخرى، فإن إغلاق مضيق هرمز، حتى لو كان مؤقتًا، يمثل ضربة قوية لحركة التجارة البحرية العالمية، ويعيق تدفق إمدادات النفط الحيوية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط الاقتصادية. في ظل هذه الظروف المعقدة، يصبح إحراز تقدم ملموس في المفاوضات السياسية والدبلوماسية أمرًا ضروريًا لتجنب الانزلاق إلى صراع واسع النطاق.

يتطلب الأمر من واشنطن وطهران، بالإضافة إلى المجتمع الدولي، بذل جهود حثيثة لخفض التصعيد، وإيجاد حلول سلمية للخلافات القائمة، وضمان استقرار الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم. إن مستقبل العلاقات بين البلدين، وسلامة الملاحة في الخليج، يعتمد بشكل كبير على نتائج هذه المفاوضات الحاسمة والخطوات التي ستتخذها الأطراف لتخفيف حدة التوترات





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة مضيق هرمز مفاوضات تصعيد عسكري

United States Latest News, United States Headlines