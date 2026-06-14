إيران والولايات المتحدة توصلان إلى اتفاق لإنهاء الحرب ورفع الحصار البحري

التفاصيل الكاملة للاتفاق الإيراني الأمريكي الذي تم الإعلان عنه رسميا، ويتضمن وقفا فوريا للحرب على جميع الجبهات ورفع الحصار البحري، وفتح مضيق هرمز دون رسوم، مع آلية مراقبة تنفيذ الالتزامات.

أعلن التلفزيون ال إيران ي رسميا التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب across all fronts. وذكر أن الولايات المتحدة اضطرت إلى القبول بإنهاء الحرب وفق مذكرة تفاهم ستوقع في جنيف يوم الجمعة.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إنه تم بحث مذكرة التفاهم خلال ساعات طويلة مع الوفد القطري في طهران. وبحسب المذكرة، سترفع الولايات المتحدة الحصار البحري وتنهي العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأشار غريب آبادي إلى أن هذه المذكرة لم تكن نتيجة الدبلوماسية فقط بل أيضًا للإنجازات العسكرية وصمود الشعب الإيراني.

كما أكد أن طهران ستنشر بنود المذكرة بعد التوقيع الرسمي، وستكون هناك برامج لمراقبة التزامات الولايات المتحدة، ودخول المفاوضات لمدة 60 يومًا مشروط بتنفيذ هذه الالتزامات. من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على منصة Truth Social توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام، يصاحبه فتح مضيق هرمز دون رسوم ورفع الحصار البحري الأمريكي.

كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف فوري ودائم لإطلاق النار على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وشكر قطر والسعودية وتركيا على دورها في الوساطة. 以及在 Arabic context, additional details mentioned that the US Secretary of Defense Pete Hegseth expressed hope for international involvement in monitoring Iranian nuclear fuel after the agreement.

And an Israeli source indicated that Prime Minister Netanyahu seeks an urgent meeting with Trump amid tensions regarding negotiations with Iran and ceasefire with Hezbollah. And UAE diplomatic advisor Anwar Gargash expressed hope for the success of the agreement. The source text also contained repetitive navigation labels and boilerplate which have been omitted





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