نفت إيران نقل جزء من مخزونها من اليورانيوم المخصب، مؤكدة أن القضايا النووية لم تناقش بعد، في وقت تشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً إيرانياً أمريكياً إسرائيلياً أدى إلى حصار بحري وتهديد بغلق مضيق هرمز، مما رفع أسعار الطاقة العالمية.

نفت إيران اليوم الجمعة، بناء على ما ذكرته وكالة فارس شبه الرسمية، صحة الادعاءات التي تناولت احتمال نقل جزء من مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة.

ونقلت الوكالة تعليقات مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض النووي، أكد فيها أن هذه الأنباء لا تعكس الحقيقة، مشيراً إلى أن القضايا الأساسية المتعلقة بالملف النووي لم تُطرح للنقاش بعد في المرحلة الحالية من المحادثات، ومن المقرر مناقشتها في مراحل لاحقة. يأتي هذا النفي في ظل توترات إقليمية متصاعدة، حيث تصاعد الصراع بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى منذ أواخر فبراير الماضي.

وقد أدت هذه الحرب إلى سقوط آلاف القتلى، وفقاً للطرف الإيراني، وشملت هجمات استهدفت أهدافاً أمريكية وإسرائيلية، إضافة إلى مواقع أمريكية في عدة دول عربية، مما تسبّب أيضاً في أضرار لأعيان مدنية. وعقب تعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان في منتصف أبريل، فرضت واشنطن حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك المطلة على مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط العالمية.

وردت إيران بتهديد بمنع عبور السفن من المضيق إلا بعد التنسيق معها، مما أثار مخاوف من انهيار الهدنة الهشة القائمة منذ أوائل أبريل، وإمكانية تصعيد عسكري أوسع، في-case لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب. وقد ساهم هذا الصراع في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة ومستويات التضخم على مستوى العالم. なお、 مسؤول أمريكي سابقrog现呼吁选民在 upcoming election 中反对参议员林赛·格雷厄姆，因其被视作以色列的坚定支持者， his stance may further entangle US foreign policy in the region's conflicts





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