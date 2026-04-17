إيران تنفي اتفاقاً لنقل اليورانيوم وتؤكد سيطرتها على مضيق هرمز

إيران تنفي بشدة ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول موافقتها على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب، مؤكدة أن قضية اليورانيوم مقدسة. وتوضح أن قرار السماح بعبور السفن عبر مضيق هرمز جاء استجابة لوقف إطلاق النار في لبنان، وتشدد على أن إيران تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مضادة في حال خرق الالتزامات. كما تنتقد إيران التصريحات الأمريكية المتناقضة حول مضيق هرمز، وتؤكد أن سيطرتها على المضيق مستمرة وجادة.

نفت إيران بشكل قاطع موافقتها على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب ، وذلك في رد على تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول هذا الملف الشائك الذي يمثل محور خلاف جوهري بين البلدين. جاء النفي على لسان المتحدث باسم الخارجية ال إيران ية إسماعيل بقائي، الذي أكد للتلفزيون الرسمي أن اليورانيوم المخصب ال إيران ي لن يغادر البلاد، مشدداً على أن التراب ال إيران ي مقدس وأن هذه القضية تحظى بأهمية قصوى لدى طهران.

وكانت تصريحات ترامب قد أشارت الخميس إلى موافقة إيرانية على تسليم ما وصفه بـ 'الغبار النووي'، في إشارة إلى اليورانيوم عالي التخصيب، قبل أن يعلن الجمعة عن عدم وجود نقاط عالقة أمام التوصل لاتفاق.

على صعيد متصل، أوضح المتحدث باسم الوزارة أن قرار السماح بالعبور عبر مضيق هرمز لم يكن قراراً منفردًا من الخارجية، بل استند إلى الإطار العام لصنع القرار في البلاد وتماشى مع الالتزامات المعلنة في الثامن من أبريل. وأكد بقائي أن إيران ستتخذ الإجراءات المضادة اللازمة في حال تخلي الطرف الآخر عن التزاماته.

وأوضح بقائي، في مقابلة مع شبكة خبر، أن قرار إعادة فتح مضيق هرمز جاء في ضوء إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، وأن طهران راعت الشروط الواردة في التفاهم المعلن بشأن العبور الآمن عبر المضيق. وأشار إلى أن الطرف الآخر تهرب منذ اليوم الأول من إدراج لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار، وهو أمر كان ذا أهمية بالغة لطهران. وأكد أن مطالب الشعب الإيراني المشروعة شملت ضرورة إدراج لبنان في وقف إطلاق النار لأسباب واضحة.

وأوضح أن الجهود تركزت على تنفيذ وقف إطلاق النار بناءً على عناصر التفاهم، والتي نوقشت في إسلام آباد قبل أن يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان الليلة الماضية، وشهدت جهودًا حثيثة من مختلف الأطراف. وأكد بقائي أنه تم تقرر النظر في الجزء المتعلق بالتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي التزامات غير جديدة، وتتمثل في تنفيذ الالتزام المعلن في الثامن من أبريل، والذي يشمل حركة السفن التجارية بالتنسيق مع إيران.

وأشار إلى أن إيران، بصفتها دولة ساحلية وموقعها الاستراتيجي، تتولى مسؤولية إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز وفقًا للإحداثيات والمواصفات المعلنة سابقًا. ورداً على مزاعم فرض حصار بحري على إيران، دعا بقائي إلى عدم الالتفات إلى 'ألاعيب الطرف الآخر الإعلامية'، مؤكداً أن المواقف المتناقضة التي تتغير خلال 24 ساعة تشير بوضوح إلى محاولات لخلق جو إعلامي.

جدد التأكيد على أن مصالح وحقوق الشعب الإيراني هي الأولوية القصوى، وأن طهران لن تتنازل عن أي إجراءات تضمن هذه المصالح. وشدد على أن مضيق هرمز لا يزال تحت إشراف إيران، وأن طهران جادة في التزاماتها، ولكن في حال خرق الطرف الآخر لهذه الالتزامات، فإن إيران ستتخذ التدابير المضادة اللازمة، مشيراً إلى أن الترتيبات لمثل هذا السيناريو قد اتخذت بالفعل. وأضاف أن استمرار الحصار البحري الذي تحدث عنه الطرف الآخر سيقابله بالتأكيد إجراءات ضرورية من قبل إيران دون تهاون.

وأوضح أن إطار تفاهم وقف إطلاق النار واضح ومدته أسبوعان، وأن المفاوضات الأخيرة تهدف لوضع أسس لوقف كامل للحرب، وأن تركيز إيران ووساطة باكستان ينصب بالكامل على تهيئة الظروف لإنهاء الحرب وضمان مصالح الشعب الإيراني. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أكد أن بلاده ستنهي الحصار المفروض على الموانئ البحرية الإيرانية فور التوصل إلى اتفاق مع طهران.

كما وردت تقارير عن طلب إسرائيل توضيحات من البيت الأبيض بشأن قرار ترامب بعدم شن غارات جوية أخرى على لبنان. وتشير تقارير أخرى إلى احتمالية إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان. وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن استعداد أكثر من 12 دولة للمساهمة في مهمة بحرية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

في المقابل، صرح نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيرانية بأن أي دولة تمنح قواعد عسكرية للعدو لن يسمح لسفنها بالمرور عبر مضيق هرمز. وقد أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن مواجهتها لتصريحات أمريكية متناقضة بشأن مضيق هرمز، مشيرة إلى أن واشنطن تناور بتعهداتها. من جانبه، أبدى خبير عسكري أمريكي متقاعد عدم ثقته في قدرة الولايات المتحدة على تحقيق النصر في حرب ضد إيران.

وتفيد تقديرات بأن أكثر من ألفي سفينة مدنية، من بينها مئات ناقلات النفط، عالقة حالياً في مياه الخليج. كما تدرس الولايات المتحدة إمكانية الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة كجزء من اتفاق محتمل. وفي رد على ترامب، أكد قائد بحرية الجيش الإيراني أن استمرار الحصار البحري على إيران 'مجرد كلام'. هذا وتأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات من رئيسة البنك المركزي الأوروبي بشأن ارتفاع معدلات التضخم بسبب الحرب في الشرق الأوسط





إيران اليورانيوم المخصب مضيق هرمز دونالد ترامب اتفاق نووي

