إيران تعزز دعمها الملاحي في مضيق هرمز وسط توترات جيوسياسية واتفاقات متعثرة

مؤسسة الموانئ الإيرانية تعرض خدماتها للسفن في مضيق هرمز بينما تتأرجح العلاقات مع واشنطن بين تهديدات الحرب ومساعي التهدئة

في خطوة تعكس رغبتها في إثبات السيطرة التشغيلية والقدرة اللوجستية على تأمين المياه الإقليمية، أعلنت مؤسسة الموانئ و الملاحة البحرية ال إيران ية عن فتح أبوابها لتقديم كافة أشكال الدعم والخدمات البحرية للسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز أو تتواجد في المياه الإقليمية المحيطة بالمنطقة.

وأكدت المؤسسة أن هذه الخدمات لا تقتصر على الجوانب الإدارية فحسب، بل تشمل توفير الدعم الفني المتقدم، والإمدادات التموينية الضرورية، والخدمات الصحية والطبية الطارئة، مما يهدف إلى ضمان سلامة البحارة والسفن في منطقة تشهد توترات أمنية متزايدة. وقد قامت المؤسسة بنشر رسالة رسمية ومفصلة موجهة إلى قادة السفن التجارية، توضح من خلالها أن جميع المراكب التي تبحر في المياه الإقليمية، وبالأخص تلك التي ترسو في الموانئ أو الأرصفة الإيرانية، يمكنها طلب المساعدة في مجالات التزويد بالوقود، والصيانة الفنية، والرعاية الطبية عند الحاجة.

ولضمان وصول هذه الرسالة إلى أكبر عدد ممكن من السفن، تقرر بثها عبر شبكات الاتصالات البحرية وأنظمة التردد العالي جدا المعروفة بـ VHF، وذلك بمعدل ثلاث مرات يومياً على مدار ثلاثة أيام متتالية، لضمان عدم تفويت أي سفينة لهذه التسهيلات المتاحة. يأتي هذا التحرك الإيراني في سياق صراع سياسي وعسكري محتدم مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهدت الفترة الأخيرة تضارباً في التصريحات والمبادرات.

فقد سبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق ما وصفه بـ 'مشروع الحرية'، وهو مبادرة عسكرية تهدف إلى توفير مرافقة أمنية للسفن التجارية التابعة للدول التي تصنف بأنها محايدة، والتي وجدت نفسها عالقة أو مهددة في مضيق هرمز نتيجة النزاعات القائمة. إلا أن ترامب تراجع مؤقتاً عن تنفيذ هذا المشروع، مدعياً وجود تقدم ملموس وكبير في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق شامل مع طهران ينهي حالة العداء والتوتر.

وفي المقابل، جاء الرد الإيراني عبر وسائل إعلامها الرسمية لينفي بشكل قاطع قرب التوصل إلى أي اتفاق، مشيرة إلى أن المقترح الأمريكي يتضمن بنوداً وشروطاً 'غير مقبولة' ولا تتماشى مع السيادة الإيرانية أو مصالحها الوطنية، مؤكدة أن طهران لم تتقدم بأي رد رسمي حتى الآن على هذه المقترحات التي تراها مجحفة. وبالنظر إلى الخلفية التاريخية لهذا النزاع، نجد أن المنطقة دخلت في حالة من الحرب المفتوحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وذلك بدءاً من الثامن والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين.

وقد شهدت تلك الفترة تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، حيث شنت إيران هجمات مضادة استهدفت مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، بالإضافة إلى ضربات مباشرة ضد إسرائيل. هذا التصعيد أدى إلى حالة من عدم الاستقرار العالمي نظراً لمكانة مضيق هرمز كشريان رئيسي لإمدادات الطاقة العالمية. وبعد جولات من القتال والضربات المتبادلة، تم الإعلان في الثامن من أبريل عن هدنة مؤقتة نجحت باكستان في التوسط للوصول إليها، بهدف وقف نزيف الدماء ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة لا يمكن السيطرة عليها.

ومع ذلك، فإن هذه الهدنة لم تخلُ من الانتقادات والاتهامات المتبادلة، إذ نفذت إيران خلال فترة الصراع هجمات استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في عدة دول عربية. ورغم ادعاء طهران أن هذه الهجمات كانت موجهة بدقة نحو أهداف عسكرية، إلا أن الواقع الميداني كشف عن وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوف المدنيين، وتضرر منشآت مدنية حيوية في تلك الدول، وهو ما أدى إلى موجة من الإدانات الدولية والعربية الواسعة.

إن هذا المشهد المعقد يوضح أن تقديم الخدمات الملاحية من قبل إيران ليس مجرد إجراء إداري، بل هو جزء من حرب رسائل سياسية تهدف من خلالها طهران إلى إظهار دورها كقوة إقليمية قادرة على إدارة الملاحة في أهم الممرات المائية في العالم، في حين تظل العلاقة مع واشنطن معلقة بين خيار التفاوض وخيار المواجهة العسكرية الشاملة، مما يجعل من مضيق هرمز نقطة ارتكاز في الصراع الدولي الراهن





