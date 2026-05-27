إيران تقدم مسودة تفاهم مع أمريكا لرفع الحصار وترامب يرفضها

كشف التلفزيون الإيراني عن مسودة تفاهم غير رسمية مع واشنطن تتضمن رفع الحصار عن الموانئ وانسحاب القوات، بينما نeba البيت الأبيض ووصفها بالمفبركة، مع إصرار ترامب على عدم الرضا عن المقترحاتoti. تزامنا، حذر البنك المركزي الأوروبي من تأثيرات الحرب على الاقتصاد الأوروبي، وظهر خلاف بين البنتاغون وسبيس إكس حول تكلفة ستارلينك.

أعلنت إيران عن مسودة تفاهم مع الولايات المتحدة بوساطة باكستانية تهدف إلى وقف الحرب في المنطقة، وتشمل المبادرة التزاما أمريكيا برفع ال حصار البحري عن الموانئ ال إيران ية وانسحاب القوات من المناطق المحيطة بها، مع إلزام إيران بضمان عبور السفن التجارية بنفس العدد السابق.

لكن البيت الأبيض رفض الوثيقة ووصفها بأنها مفبركة بالكامل، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير راضٍ عن المقترحات الإيرانية ولا يسعى إلى التسارع في التوصل إلى اتفاق. وجاء ذلك في وقت تتراجع فيه شعبية ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي، بينما تُعقد آمال على روسيا والصين كطرف ثالث مقبول لنقل اليورانيوم المخصب.

وفي سياق منفصل، حذر البنك المركزي الأوروبي من أن استمرار حرب إيران والتوترات التجارية قد يرفع تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو ويُهدد الاستقرار المالي، خاصة مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما كشفت مستندات أن التوتر يتصاعد بين البنتاغون وشركة سبيس إكس بسبب差异化 في pricing خدمة ستارلينك للجيش الأمريكي، حيث يدفع الجيش 5000 دولار لكل محطة بينما قيمتها الفعلية تصل إلى 25000 دولار، مما أثار خلافات متجددة





