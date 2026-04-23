إيران ترد على بيان جامعة الدول العربية وتؤكد حقها في الدفاع عن النفس

أصدرت إيران ردًا رسميًا على البيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية، والذي أدانت فيه الهجمات الإيرانية الأخيرة في المنطقة. أكدت إيران التزامها بمبادئ الأمم المتحدة ودافعت عن إجراءاتها باعتبارها حقًا مشروعًا في الدفاع عن النفس، بينما حذر الرئيس الأمريكي من أن الوقت ليس في صالح طهران.

تصدرت ردود الفعل ال إيران ية على البيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي أدانت فيه الهجمات ال إيران ية الأخيرة في المنطقة، عناوين الأخبار.

وأكدت طهران التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، معتبرةً أن إجراءاتها الدفاعية ضد المنشآت العسكرية الأمريكية في بعض دول الخليج جاءت في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس. وفي سياق متصل، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الوقت ليس في صالح إيران، وأن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يكون مقبولاً للولايات المتحدة وحلفائها والعالم.

وأشارت إيران إلى أن حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن المزمنة في منطقة غرب آسيا تعود إلى وجود وتدخلات قوى خارجية، بالإضافة إلى استمرار الاحتلال ومخططات الإبادة الاستعمارية ضد الشعب الفلسطيني. وشددت طهران على عزمها على تعزيز الثقة والتعاون بين دول المنطقة، معتبرةً أن الدول التي سمحت باستخدام أراضيها في العمليات العسكرية الأمريكية الصهيونية تتحمل مسؤولية أفعالها.

يأتي هذا الرد بعد قرار مجلس جامعة الدول العربية إدانة الهجمات الإيرانية على عدة دول عربية، بما في ذلك الأردن والإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت والعراق، واعتبر المجلس هذه الهجمات انتهاكًا جسيمًا للسيادة وتقويضًا للأمن الإقليمي والدولي. كما أكد مجلس جامعة الدول العربية أن إيران لم تمتثل لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 بوقف هجماتها، وأن استمرارها في استهداف المدنيين يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. وطالب المجلس إيران بتحمل المسؤولية الكاملة عن أضرارها وتعويض الدول المتضررة.

ودعا المجلس الهيئات العربية والإقليمية إلى توثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار، مع التأكيد على حق الدول العربية في الدفاع عن نفسها، فرديًا أو جماعيًا، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة. كما حذر البيان من الإجراءات والتهديدات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز وباب المندب، واعتبرها انتهاكًا لحرية الملاحة. وأخيرًا، كلف البيان المجموعات العربية في المنظمات الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة لنقل مضمون القرار إلى الجهات المعنية





