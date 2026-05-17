إيران تؤكد أن مزاعم واشنطن بتعطيل سوق الطاقة هي كذبة لإثارة الحرب

المحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن مزاعم المسؤولين الأمريكيين بتعطيل سوق الطاقة هي كذبة لإثارة الحرب، ويصف تصرفات واشنطن بأنه "التهور في إثارة الحروب".

أكد المتحدث باسم الخارجية ال إيران ية إسماعيل بقائي، في رده على تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن مضيق هرمز ، أن الكذبة التالية لواشنطن لإثارة الحرب هي اتهام طهران ب تعطيل سوق الطاقة .

وكتب بقائي، في منشور على منصة"إكس", ردا على تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن مضيق هرمز و"اتهامهم إيران زورا بتعطيل سوق الطاقة العالمية": "يبدو أن الكذبة الكبرى التالية التي يبحثون عنها لتبرير حربهم غير الشرعية ضد إيران هي ادعاء الحفاظ على السلام والاستقرار وإنقاذ سوق الطاقة العالمية. وفي عالم الواقع، كان التهور في إثارة الحروب من جانب النظام الأمريكي والكيان الصهيوني هو ما دمر العمليات الدبلوماسية التي كانت تسير على ما يرام، وتسبب في انعدام الأمن في طرق الطاقة الحيوية، وذلك من خلال عدوان عسكري غير مبرر على إيران.

الآن، اقتباسا مما قاله غوبلز: اتهم الآخرين بما ارتكبته أنت، وها هم يتهمون إيران بزعزعة استقرار سوق الطاقة.





