إيران والولايات المتحدة في 'حرب الرهانات': تحركات دبلوماسية واستراتيجيات متقاطعة

يستعرض الخبير المصري في شؤون الأمن القومي محمد مخلوف التطورات الأخيرة في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى تحول الصراع إلى 'حرب الرهانات' حيث يراهن كل طرف على أدوات ضغط خاصة به. وتكشف التحركات الدبلوماسية الأخيرة من جانب إيران، بما في ذلك جولة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن استراتيجية مدروسة لإعادة تشكيل بيئة التفاوض. وفي الوقت نفسه، تؤكد الدول الإقليمية مثل مصر والسعودية وتركيا دورها في خفض التصعيد، بينما تصر واشنطن على أولوية حسم الملف النووي الإيراني كشرط أساسي لأي تسوية شاملة.

وصف الخبير المصري في شؤون الأمن القومي محمد مخلوف التطورات الأخيرة في الصراع بين الولايات المتحدة و إيران بأنها تحولت إلى ما يمكن تسميته بـ'حرب الرهانات'، حيث يراهن كل طرف على أدوات ضغط خاصة به دون الوصول إلى حسم نهائي.

وأوضح مخلوف في حديثه لـ RT Arabic أن المقترحات الجديدة التي قدمتها إيران عبر وسطاء لاحتواء الأزمة قد لا تلقى قبولا كاملا من الجانب الأمريكي، خاصة مع تمسك واشنطن بأولوية حسم الملف النووي الإيراني كشرط أساسي لأي تسوية شاملة. وأشار الباحث المصري إلى أن الطرح الإيراني الأخير، الذي يقوم على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية مقابل رفع الحصار الاقتصادي، مع تأجيل التفاوض في الملف النووي، يكشف عن فجوة كبيرة بين موقفي الطرفين.

وأضاف أن طهران تحاول من خلال هذا الطرح نقل مركز الثقل التفاوضي من الملف الذي تمتلك فيه واشنطن تفوقا وهو تخصيب اليورانيوم إلى ملف تمتلك فيه إيران أوراق قوة مباشرة، وهو أمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، معتبرا أن هذا النهج يعكس استراتيجية إيرانية تهدف إلى إعادة تشكيل بيئة التفاوض برمتها. وتطرق مخلوف إلى دلالات التحركات الدبلوماسية الإيرانية الأخيرة، مشيرا إلى أن جولة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بين باكستان ومسقط وموسقط ليست تحركا تقليديا بل 'تكتيك مدروس'، حيث تم التركيز في مسقط على ترتيبات مضيق هرمز، مستفيدا من الخبرة التاريخية العمانية في الوساطة، بينما تهدف زيارة موسكو إلى الحصول على غطاء سياسي ودولي يحمي إيران من العزلة.

وأبرز مخلوف أن المنطقة تشهد صعودا لافتا لأدوار إقليمية مؤثرة، في مقدمتها مصر والسعودية وتركيا، التي نجحت في لعب دور مهم في خفض التصعيد والوصول إلى هدنة هشة، مؤكدا أن هذه الدول لا تتحرك فقط كوسطاء، بل تسعى لتثبيت مواقعها في معادلة إقليمية تتغير بسرعة كبيرة. وأشاد الباحث المصري بدبلوماسية القيادة المصرية، قائلا إن القاهرة تدير علاقاتها مع القوى الكبرى والإقليمية بمنطق التوازن الدقيق، وأن مصر تحافظ على شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تتجنب الصدام الكامل مع إيران، مما يمنحها مساحة حركة واسعة ويبقيها خارج دائرة الاستقطاب الحاد.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تنطلق من حقيقة أن المرشد الأعلى لإيران، مجتبى خامنئي، لا يزال على قيد الحياة. ووصف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الإجراءات الأمريكية في إطار الحصار البحري بأنها 'قرصنة'، مطالبا برفع الحصار كشرط مسبق لأي مفاوضات جديدة. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تعتزم مواصلة علاقاتها الاستراتيجية مع إيران، وستفعل كل ما يلزم لمصلحة إيران ودول المنطقة لضمان السلام في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة 'فوكس نيوز' بأن الحرب مع إيران 'ستنتهي قريبا جدا'، مؤكدا أن الولايات المتحدة 'ستخرج منتصرة'





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة الملف النووي مضيق هرمز الشرق الأوسط

United States Latest News, United States Headlines