إيران ترفض إهداء ترامب رمز اتفاق السلام في عيد ميلاده وتؤجل الإعلان حتى الفجر

تقرير يوضح رفض إيران منح الرئيس الأمريكي رمز إتمام اتفاق السلام في يوم ميلاده، وتأجيل الإعلان حتى تجاوز منتصف الليل لتفادي التزامن مع الاحتفال، مع تفاصيل حول توقيت الاتفاق والتصريحات الدولية.

أفادت تقارير صحفية أن إيران رفضت منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رمزاً رسمياً لإتمام اتفاق سلام تاريخي في يوم ميلاده، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.

وقد أوردت "نيويورك تايمز" أن مسؤولين إيرانيين، اختصيا هويتهما نظراً لحساسية الملف، صرّحا بأن طهران انتظرت حتى تتجاوز الساعة منتصف الليل بالتوقيت المحلي قبل أن تعلن إتمام الاتفاق، لتجنب تزامنه مع احتفالات عيد ميلاد الرئيس الأمريكي الذي صادف ذلك الأحد الماضي. وأوضح المسؤولان أن الفارق الزمني البالغ سبعة ساعات ونصف بين طهران وواشنطن سُبلت لتحديد توقيت مناسب لكل طرف؛ فإعلان طهران جاء مع بداية يوم الاثنين، بينما كان يوم الأحد لا يزال مستمراً في العاصمة الأمريكية.

وبينما كان ترامب يشارك متابعيه عبر منصة "تروث سوشيال" ببيان مختصر تصريحي، أكد أن الاتفاق قد تم إبرامه مع "الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مهنئاً الجميع على إنجازٍ يصفه بأنه خطوةً تاريخية نحو السلام. في اليوم التالي، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بشكل رسمي عن التوصل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة، مؤشّراً على أن التوقيع النهائي على مذكرة التفاهم من المقرر أن يتم يوم الجمعة الموافق 19 يونيو.

هذه التطورات جاءت في ظل بيان مشترك أصدرته إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، تعهدوا فيه بالاستعداد لرفع العقوبات عن طهران بمجرد تنفيذ الاتفاق بين الطرفين، ما يمثل خطوة إقليمية ودولية هامة لتخفيف الضغط الاقتصادي عن إيران. من جانبه، امتدّ إشادة ترامب إلى قادة دول أخرى، فقد صرح بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ قد أبدوا دعماً ملموساً في تسهيل مسار التفاوض، مشدداً على أن محاولات سابقة من قبل رؤساء آخرين لإحلال السلام مع إيران باءت بالفشل، وأن صفقتهما الحالية ستحقق الأمن والاستقرار للمنطقة بأسرها.

وقد أشار إلى أن هذه الخطوة ستقود إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الشرق الأوسط والغرب، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي في مجالات الطاقة والأمن. وتأتي هذه الأحداث في ظل تزايد الضغوط الدولية على جميع الأطراف لتحقيق سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط، حيث يترقب المجتمع الدولي نتائج هذا الاتفاق وتأثيره على الديناميكيات الجيوسياسية في المنطقة





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران ترامب اتفاق سلام العقوبات الدبلوماسية

United States Latest News, United States Headlines