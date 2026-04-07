إيران تضع شروطاً لمحادثات السلام مع أمريكا.. وإسرائيل تستعد لضرب أهداف إيرانية

كشفت مصادر عن شروط إيران لإجراء محادثات سلام دائمة مع الولايات المتحدة، بينما تستعد إسرائيل لضرب أهداف داخل إيران تحسباً لفشل المفاوضات. ويتصاعد التوتر في المنطقة مع تبادل التهديدات والتحذيرات.

أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤول إيران ي رفيع المستوى بأن إيران وضعت شروطاً مسبقة لإجراء محادثات حول سلام دائم مع الولايات المتحدة . هذه الشروط تتضمن وقفاً فورياً للهجمات على الأراضي ال إيران ية، وتوفير ضمانات بعدم تكرار هذه الهجمات في المستقبل، بالإضافة إلى تقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت ب إيران نتيجة لهذه الهجمات.

وأشار المسؤول إلى أن أي اتفاق سلام دائم يجب أن يضمن لإيران الحق في فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، مؤكداً أن هذه الرسوم ستختلف بناءً على نوع السفينة، وحمولتها، والظروف المحيطة بعملية العبور. هذه الشروط تعكس موقفاً إيرانياً ثابتاً يهدف إلى تحقيق سلام دائم وشامل، يضمن حقوق ومصالح إيران ويحمي سيادتها. وقد رفضت إيران حتى الآن فكرة وقف إطلاق النار المؤقت، مؤكدة على ضرورة التوصل إلى نهاية دائمة للحرب مع احترام مطالبها. هذا الموقف يعكس تصميم إيران على إنهاء الصراع بشكل كامل وليس مجرد تهدئة مؤقتة، وهو ما يظهر رغبتها في تحقيق سلام مستقر ودائم يضمن عدم تكرار النزاعات والتوترات في المنطقة.\في سياق متصل، نقلت تقارير إيرانية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد سعى إلى وقف إطلاق النار، في حين أكدت طهران على موقفها الثابت بعدم التراجع حتى تحقيق النصر على ما تعتبره 'العدو'. وفي تطورات أخرى، كشفت شبكة سي إن إن عن موافقة إسرائيل على قائمة محدثة بأهداف البنية التحتية والطاقة في إيران، كإجراء احترازي تحسباً لفشل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن هجمات على ثمانية مقاطع من الجسور التي تستخدمها إيران لنقل وسائل قتالية ومعدات عسكرية، مما يشير إلى تصاعد التوتر في المنطقة وتزايد المخاطر الأمنية. هذا التصعيد يعكس تعقيد المشهد السياسي والعسكري، ويزيد من احتمالية تفاقم الأزمات في المنطقة، ويتطلب جهوداً دبلوماسية مكثفة لتجنب مزيد من التدهور. هذه الأحداث المتسارعة تسلط الضوء على هشاشة الوضع وتبرز الحاجة الملحة لإيجاد حلول سلمية ومستدامة. وفي تطور لافت، حذر مصدر إيراني رفيع من تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها في حال أقدمت الولايات المتحدة على تنفيذ تهديدات ترامب بقصف محطات الكهرباء والجسور الإيرانية، مما يعكس القلق المتزايد من التصعيد المحتمل.\في سياق متصل، شددت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية على أن مضيق هرمز يمثل 'حقيقة جيوسياسية' تستفيد منها إيران، في إشارة إلى أهمية المضيق الاستراتيجية ودوره في الاقتصاد الإيراني. وفي المقابل، جدد البيت الأبيض تهديداته بإعادة إيران إلى 'العصر الحجري' إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قبل انتهاء المهلة المحددة، مما يعكس استمرار التوتر وتصاعد حدة الخطاب السياسي بين الجانبين. هذه التهديدات والتحذيرات تزيد من حدة التوتر في المنطقة وتشير إلى احتمال استمرار الأزمة وتعمقها. الأحداث تتوالى بوتيرة متسارعة، والتوترات تتصاعد، مما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً للحد من التصعيد وتجنب نشوب صراع أوسع نطاقاً. الوضع الحالي يتطلب حلاً دبلوماسياً شاملاً يضمن مصالح جميع الأطراف ويحقق السلام والاستقرار في المنطقة. التحديات كبيرة، لكن تحقيق السلام الدائم يتطلب الإصرار على الحوار والتفاوض، وتجنب التصعيد والتهديدات التي تزيد من حدة التوتر وتعقد الأمور





