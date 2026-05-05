إيران تبرر هجمات على دول الخليج وتؤكد استعدادها للتصدي لأي تهديد لمصالحها في مضيق هرمز

صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن أي هجمات على دول الخليج تأتي دفاعًا عن النفس، مؤكدًا وجود قواعد أمريكية تستخدم للهجوم على إيران. كما حذرت طهران من امتلاكها وسائل لتعقيد مسار الحرب في حال تعرض سيطرتها على مضيق هرمز للخطر.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية ال إيران ية، إسماعيل بقائي، بأن أي هجمات تستهدف دول الخليج العربي تأتي في إطار ال دفاع عن النفس ، مؤكدًا أن هذه الدول تحتضن قواعد عسكرية أمريكية تشكل دعمًا لل هجمات الأمريكية ال إسرائيل ية المتواصلة ضد الجمهورية الإسلامية ال إيران ية.

وأوضح بقائي، في تصريحات أدلى بها لقناة برس تي في التلفزيونية الإيرانية الرسمية، أن إيران لا تحمل أي عداء لدول المنطقة، وأن الدافع الوحيد وراء استهداف أراضيها هو الدفاع عن نفسها ضد أي عدوان مباشر من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف المسؤول الإيراني أن الدور الأمريكي في المنطقة يتجسد في استخدام قواعدها العسكرية وأصولها العسكرية، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي الذي تقدمه بعض الدول الخليجية، لتعزيز الهجمات على إيران.

وأشار إلى أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة يمثل عبئًا يهدد الأمن والاستقرار، وأن هذه القواعد العسكرية تعرض الدول المضيفة لمخاطر غير ضرورية بدلًا من توفير الحماية الفعالة. يأتي هذا التصريح في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن اعتراض دفاعاتها الجوية لـ 12 صاروخًا باليستيًا و3 صواريخ كروز و4 طائرات مسيرة أطلقت من إيران، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متوسطة.

وأعربت الإمارات عن اعتبارها هذا الهجوم تصعيدًا خطيرًا وتجاوزًا مرفوضًا، مشيرة إلى استخدام منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لاعتراض بعض المقذوفات في مجالها الجوي. في سياق متصل، ومع تصاعد التوترات في مضيق هرمز، حذرت طهران من امتلاكها وسائل إضافية لتعقيد مسار الحرب بالنسبة للولايات المتحدة في حال تعرض سيطرتها على الممر المائي للخطر. وأكدت إيران استعدادها للدفاع عن سيطرتها على المضيق، في حين تعرب الولايات المتحدة عن عزمها على التصدي لأي تهديد.

وفي رسالة حديثة، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، أن بلاده ستعمل على الحفاظ على الوضع الراهن الجديد في المضيق، وفرض سيطرتها عليه حتى لو اعتبرته واشنطن أمرًا غير مقبول. وتأتي هذه التصريحات في ظل سعي طهران لتحقيق مكاسب بعد الخسائر التي تكبدتها في الصراعات السابقة، حيث أوضح مسؤولون إيرانيون أنهم سيعملون على الحفاظ على السيطرة على الممرات الملاحية الحيوية في المضيق.

وتبرز رسالة قاليباف مدى استعداد إيران للذهاب بعيدًا لتحقيق أهدافها، خاصة في ظل المفاوضات الجارية وبعد الاشتباكات الأخيرة في المضيق. كما صرح مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى بأن تجدد الصراع في المنطقة أمر محتمل، وأن هناك خططًا لشن هجمات مفاجئة على العدو تتجاوز توقعاته. وقد أكد المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، هذه التحذيرات في بيان له، معلنًا رؤيته للمنطقة التي تركز على 'إدارة جديدة' للملاحة في الخليج.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع تأييد الأمريكيين لحرب محتملة مع إيران، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للتعليق على هذه الاستطلاعات. وتؤكد هذه الأحداث على تعقيد الوضع في المنطقة، وتصاعد التوترات بين إيران ودول الخليج والولايات المتحدة، مما يثير مخاوف بشأن اندلاع صراع أوسع نطاقًا.

وتستمر إيران في التأكيد على حقها في الدفاع عن نفسها، وفي الحفاظ على مصالحها في المنطقة، بما في ذلك السيطرة على مضيق هرمز، الذي يعتبر ممرًا مائيًا حيويًا للتجارة العالمية





