إيران تقدم تنازلات كبيرة للولايات المتحدة في المفاوضات مع واشنطن، ترمب يتهمها بالعمل على تطوير سلاح نووي

في إطار المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، كشف نائب كبير في البيت الأبيض عن تنازلات كبيرة وجوهرية تقدمها إيران للولايات المتحدة. كما عبّر مسؤولون عسكريون في وزارة الدفاع الأمريكية عن حيرتهم إزاء الطبيعة المتقطعة والمتذبذبة للصراع بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يعيش أكثر من 50 ألف جندي أمريكي مكلّفين بالملف الإيراني حالة من عدم اليقين، في الوقت الذي ينتقل فيه الرئيس الأمريكي من خيار إلى آخر في الدفاع عن الأمن القومي الأمريكي وحمايته.

تابع قناة عكاظ على الواتسابوسط قلق إسرائيلي متصاعد بشأن مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران، كشف نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر اليوم (الجمعة) تقديم إيران تنازلات «كبيرة وجوهرية» للولايات المتحدة في إطار المفاوضات الجارية.

وقال ميلر لشبكة فوكس نيوز: «إن إيران قدّمت تنازلات كبيرة وجوهرية للولايات المتحدة في المفاوضات»، مؤكداً أن هذه التنازلات كان من «المستحيل» تحقيقها قبل وقت قصير فقط. وأشار إلى أنه «لا يوجد حتى الآن اتفاق نهائي، ولا شيء حُسم بصورة كاملة»، مبيناً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أوضح أنه يحتفظ بخيار اتخاذ «أي إجراء ضروري» حالياً أو مستقبلاً للدفاع عن الأمن القومي الأمريكي وحمايته.

وكان ترمب قد قال للشبكة ذاتها، في وقت سابق اليوم، إن أي اتفاق مع إيران يبقى مرهوناً بتحقيق «صفقة جيدة» للولايات المتحدة، مضيفاً: «لو لم نقصف إيران بقاذفات بي-2 قبل 9 أشهر، لكان لديهم الآن سلاح نووي». وأكد أن «كل الأوراق باتت في يديه» بعد ما وصفه بـ«هزيمة إيران عسكرياً»، معتبراً أن الأسطول البحري الإيراني «اختفى كلياً»، وأن سلاح الجو الإيراني «اختفى تماماً».

في غضون ذلك، يناقش وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم، في مقر الوزارة بواشنطن، مع وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، مذكرة التفاهم المرتقبة والجهود الدبلوماسية المبذولة، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية. من جهة أخرى، عبّر مسؤولون عسكريون في وزارة الدفاع الأمريكية عن حيرتهم إزاء الطبيعة «المتقطعة والمتذبذبة» للصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي مكلّفين بالملف الإيراني، وموزعين في أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، يعيشون حالة من «عدم اليقين»، بينما ينتقل ترمب من خيار إلى آخر





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران مذكرة التفاهم تقديم تنازلات الولايات المتحدة ترمب سلاح نووي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

رئيس شركة المياه: 50% من عملاء السكني فواتيرهم أقل من 50 ريالاً شهرياًرئيس شركة المياه: 50% من عملاء السكني فواتيرهم أقل من 50 ريالاً شهرياً

Read more »

'تيكا' التركية تدعم سودانيات بإطلاق مشاريعهن الخاصة'تيكا' التركية تدعم سودانيات بإطلاق مشاريعهن الخاصة 'تيكا' وزعت 50 آلة على 50 سيدة سودانية بعدما خضعن لدورات في مجالات متنوعة

Read more »

بيتكوين تسجل مستوى قياسياً جديداً و تقترب من 50 ألف دولارتعرف علي بيتكوين تسجل مستوى قياسياً جديداً و تقترب من 50 ألف دولار ارتفعت عملة بيتكوين الرقمية، اليوم الثلاثاء لتسجل مستوى قياسي جديد، وتقترب من مستوى 50 ألف

Read more »

إيلون ماسك يخسر 50 مليار دولار في 24 ساعة | صحيفة المواطن الإلكترونيةإيلون ماسك يخسر 50 مليار دولار في 24 ساعة خسر الملياردير الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك 50 مليار دولار، خلال يومين بعد انخفاض أسهم شركة تسلا؛ حيث يعد

Read more »

مختص في السلامة المرورية: 50 % من جسور المشاة غير ملائمة | صحيفة المواطن الإلكترونيةمختص في السلامة المرورية: 50 % من جسور المشاة غير ملائمة أكد صالح الغامدي المختص في السلامة المرورية أن 50 % من جسور المشاة في المملكة لا تفي بالغرض التي

Read more »

إعلام مصري: تشغيل معبر رفح لأول مرة منذ نحو عامينمن المتوقع مغادرة 50 شخصا من القطاع وعودة 50، وفق إعلام مصري - Anadolu Ajansı

Read more »