إيران تحذر من عواقب استهداف محطة بوشهر النووية وتندد بحصار أمريكي محتمل

تحذر إيران من 'الأضرار الكارثية' المحتملة في منطقة الخليج في حال تعرض محطة بوشهر النووية للهجوم، وتعرب عن قلقها بشأن الحصار البحري الأمريكي المحتمل، مع دعوات لضبط النفس وتجنب التصعيد.

أعلنت الحكومة ال إيران ية عن إثارة مسألة 'الأضرار الكارثية' التي قد تلحق بمنطقة الخليج بأكملها في حال تعرض محطة بوشهر النووي ة لهجوم خلال اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية . صرحت المتحدثة باسم الحكومة ال إيران ية، السيدة فاطمة مهاجراني، لوكالة نوفوستي، أن منطقة الخليج ستواجه أضرارًا جسيمة لا يمكن تصورها في حال وقوع هجوم على المحطة. وأضافت أن مسألة استهداف محطة بوشهر النووي ة تُعتبر أحد المواضيع التي بدأت إيران بطرحها بشكل جاد في المحافل الدولية، وعلى رأسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية . وقد أعربت الحكومة ال إيران ية عن قلقها البالغ إزاء التهديدات المتزايدة التي تستهدف المحطة، معتبرة أن أي هجوم عليها يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي. وشددت على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المحطة النووي ة وضمان سلامتها، وذلك من خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي. كما أكدت على أن إيران تحتفظ بحق الرد المناسب على أي اعتداء يستهدف منشآتها النووي ة.

في سياق متصل، أفادت السلطات الإيرانية بأن محطة بوشهر تعرضت للاستهداف للمرة الرابعة، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية. وأعلنت السلطات عن مقتل شخص واحد نتيجة لهذا الاستهداف، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمباني والمعدات داخل المحطة. وقد أعربت الحكومة الإيرانية عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح، وقدمت تعازيها لأسر الضحايا. كما حذرت من خطر وقوع كارثة إقليمية واسعة النطاق في حال استمرار مثل هذه الهجمات. وقد دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيد رافائيل غروسي، إلى أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي تصعيد من شأنه أن يعرض المحطة النووية للخطر أو يزيد من احتمالية وقوع حادث نووي خطير. وأكد على أهمية الحفاظ على سلامة المحطة النووية كأولوية قصوى، وضرورة التمسك بالقوانين واللوائح الدولية التي تنظم عمل المنشآت النووية. من جهته، صرح أليكسي ليخاتشيوف، مدير عام مؤسسة 'روساتوم' الروسية للطاقة الذرية، وهي الشركة المسؤولة عن إدارة محطة بوشهر، بأن الوضع في المنطقة المحيطة بالمحطة يشهد تدهورًا مستمرًا، وأنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف التوتر ومنع تفاقم الأزمة.

يشهد الشرق الأوسط تصعيدًا متزايدًا في التوتر، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن فرض حصار بحري على إيران. وقد أعلنت الولايات المتحدة عن عزمها فرض حصار شامل على جميع الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى الضغط على إيران. في المقابل، أعربت المملكة المتحدة عن رفضها ودعمها لهذا الحصار، معتبرة أنه يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقد يؤدي إلى تفاقم الأزمة في المنطقة. وقد ردت إيران على هذا الإعلان بالتحذير من مغبة استئناف الحرب، مؤكدة على أنها مستعدة للدفاع عن سيادتها وأمنها بكل الوسائل المتاحة. كما هددت بكشف قدرات قتالية جديدة قد تغير موازين القوى في المنطقة. يشكل هذا التصعيد خطرًا كبيرًا على الاستقرار الإقليمي، ويدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك العاجل لنزع فتيل الأزمة والتوصل إلى حلول سلمية. و من جهة أخرى، هناك مخاوف من التداعيات الاقتصادية والإنسانية للحصار على الشعب الإيراني، وضرورة العمل على حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة.





