إيران تستهدف مطار الكويت الدولي بطائرات مسيرة وسقوط عشرات الجرحى

هجوم إيراني بطائرات مسيرة يطال مطار الكويت الدولي ويؤدي إلى إصابة 63 شخصًا، فيwand摆响了 الأضرار الجسيمة بمنشآت المطار. وتنفي إيران تورط صاروخ دفاعي أمريكي، بينما تؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن الهجوم كان متعمدًا من قبل إيران باستخدام طائرات مسيرة من طراز شاهد.

استشهدت القنصلية الإيرانية العامة في منطقة حيدر أباد في الهند، بلقطات تظهر لحظة استهداف مطار الكويت الدولي ، دافعة بمزاعم تداولتها وسائل إعلام إيرانية حول تسبب صاروخ دفاعي أمريكي في الضربة.

صورتين الأولى للحظة استهداف المطار والثانية تظهر ما بدا وكأنه طائرة مسيرة من طراز شاهد تحلق، قائلة بتعليق: حتى أن توقيت التقاط هاتين الصورتين ليس متطابقاً، فضوء الشمس والظلال يمكن أن تساعد في ذلك (كشف الفرق). وكانت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي سبق وردت باليوم السابق، على ادعاء روجت له إيران حول مطار الكويت، قائلة بتدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا): ادعاء: زعمت إيران اليوم أنها لم تهاجم مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي، وأن الأضرار نجمت بدلاً من ذلك عن صاروخ اعتراض أمريكي.

هذا الادعاء كاذب تماماً.. الحقيقة: استهدفت إيران المطار المدني بطائرات مسيرة، في هجوم متعمد ومخطط له وغير مبررويذكر أن وزارة الصحة الكويتية أعلنت أن 63 شخصاً أصيبوا في أعقاب غارات جوية استهدفت البلاد، الأربعاء، وألحقت أضراراً بمطارها الدولي، في هجوم شهد أحد أعلى معدلات الإصابات بين دول الخليج التي تعرضت لهجمات إيرانية منذ بدء القتالونشرت هيئة الطيران المدني الكويتية مقطع فيديو قالت إنه يُظهر لحظة استهداف مطار الكويت الدولي بهجوم مسيرة إيرانية، كما تُظهر مقاطع فيديو أخرى على الإنترنت أضرارًا جسيمة داخل المطارقد يهمك أيضا





cnnarabic / 🏆 5. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

هجوم إيراني مطار الكويت الدولي طائرات مسيرة إصابات القيادة المركزية الأمريكية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

أمانة الشرقية: 63 شركة لتطوير المشروع الاستثماري بكورنيش الخبرأمانة_الشرقية: 63 شركة لتطوير المشروع الاستثماري بكورنيش الخبر

Read more »

سلة.. الزمالك بطلا لإفريقيا للمرة الثانية في تاريخهسلة.. الزمالك بطلا لإفريقيا للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على الاتحاد المنستيري بنتيجة 76-63

Read more »

عالميا.. جرعات تطعيم كورونا تتجاوز 3.69 ملياراتعالميا.. جرعات تطعيم كورونا تتجاوز 3.69 مليارات تحتل تركيا المرتبة الثامنة بأكثر من 63 مليون جرعة

Read more »

خسائر الكابلات السعودية تتجاوز 63 % من رأسمالها | صحيفة المواطن الإلكترونيةخسائر الكابلات السعودية تتجاوز 63 % من رأسمالها أعلنت شركة الكابلات السعودية أن خسائرها تجاوزت أكثر من 63 % من رأسمالها.

Read more »

بر أبها تُسلم 63 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي | صحيفة المواطن الإلكترونيةبر أبها تُسلم 63 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي ضمن برنامج جمعية البر بأبها 'مساكن' تم تسليم 63 وحدة سكنية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية اليوم الأحد.

Read more »

«ريف»: ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي بقطاع القيمة المضافة إلى أكثر من 63%كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف» ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي بقطاع القيمة المضافة إلى أكثر من (63%) ودعم أكثر من (63) ألف مشروع زراعي بالقطاع خلال العام الحالي.

Read more »