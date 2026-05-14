إيران تواجه حالة من الغموض قبل المونديال: مخاوف من تعقيدات الحصول على التأشيرات الأمريكية بسبب العقوبات والأمن القومي

تواجه بعثة المنتخب الإيراني حالة من الغموض قبل انطلاق المونديال في ظل مخاوف متزايدة من تعقيدات الحصول على التأشيرات الأمريكية بسبب القوانين المرتبطة بالعقوبات والأمن القومي. وودعت جماهير غفيرة المنتخب الإيراني في ميدان الثورة بالعاصمة طهران، قبل سفره استعدادا للمشاركة في المونديال، لكن الأجواء الاحتفالية رافقها قلق واضح داخل الأوساط الرياضية الإيرانية بشأن إمكانية منع بعض اللاعبين أو الإداريين من دخول الأراضي الأمريكية. وتتركز الأزمة حول الأفراد الذين سبق لهم أداء الخدمة العسكرية أو الارتباط بالحرس الثوري الإيراني، المصنف من قبل واشنطن ك‘منظمة إرهابية’، وهو ما قد يعرقل منح التأشيرات لعدد من أعضاء البعثة. وزادت المخاوف بعد منع رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج مؤخرا من دخول كندا للأسباب ذاتها، ما اعتبر مؤشرا خطيرا على إمكانية تكرار السيناريو خلال كأس العالم.

ورغم الضغوط السياسية والإدارية، يواصل الجهاز الفني للمنتخب الإيراني تحضيراته الفنية بعيدا عن الجدل، حيث من المنتظر أن يدخل الفريق معسكرا تدريبيا في تركيا الأسبوع المقبل، يتخلله عدد من المباريات الودية، أبرزها مواجهة غامبيا يوم 29 مايو. قررت الإدارة الأمريكية إلغاء شرط الضمان المالي الباهظ لحضور مباريات مونديال 2026 بالنسبة للمشجعين الحاصلين على تذاكر رسمية، وذلك بعد أشهر من الجدل حول القيود المرتبطة بالتأشيرات.

أصدر منتخب إيران لكرة القدم عن إطلاق نشيده الرسمي لبطولة كأس العالم 2026، في حفل جماهيري كبير أقيم مساء اليوم الأربعاء في ساحة الثورة وسط العاصمة طهران. وجه سيد مجيد موسوي، قائد القوة الجوية والفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، رسالة دعم وتحفيز إلى لاعبي المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم 2026





