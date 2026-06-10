إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام جميع أنواع السفن بعد بدء الهجمات الأمريكية على أهداف جنوبها

قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني أعلن اليوم الإثنين إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام جميع أنواع السفن، بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، بسبب انعدام الأمن في المنطقة بعد بدء الهجمات الأمريكية على أهداف في محافظة هرمزغان جنوبي إيران. كما حذر من أن أي عملية عبور ستتعرض للإصابة والاستهداف. ويأتي هذا الإعلان بعد بدء الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات العسكرية على أهداف جنوب إيران، شملت أنظمة دفاع جوي ورادارات ووحدات قيادة وتحكم للطائرات المسيّرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في واشنطن. كما تزامن القرار مع تقارير تحدثت عن اشتباكات بحرية وتبادل لإطلاق النار قرب مضيق هرمز، إلى جانب أنباء غير مؤكدة عن استهداف سفن أمريكية في المنطقة.

قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني أعلن اليوم الإثنين إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام جميع أنواع السفن، بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، بسبب انعدام الأمن في المنطقة بعد بدء الهجمات الأمريكية على أهداف في محافظة هرمزغان جنوبي إيران.

كما حذر من أن أي عملية عبور ستتعرض للإصابة والاستهداف. لاحقا، قالت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني إن سفينتين حاولتا المرور عبر هرمز بعد صدور قرار إغلاقه بشكل كامل، وقد تم استهدافهما. ويأتي هذا الإعلان بعد بدء الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات العسكرية على أهداف جنوب إيران، شملت أنظمة دفاع جوي ورادارات ووحدات قيادة وتحكم للطائرات المسيّرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في واشنطن.

كما تزامن القرار مع تقارير تحدثت عن اشتباكات بحرية وتبادل لإطلاق النار قرب مضيق هرمز، إلى جانب أنباء غير مؤكدة عن استهداف سفن أمريكية في المنطقة





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