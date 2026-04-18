إيران: مضيق هرمز لن يكون مفتوحًا بالكامل إلا بشروط، وترامب يهدد ويحتفل بانتصاره المتوقع

المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية يؤكد أن مضيق هرمز مفتوح بشكل محدود ومشروط، وأن أي خداع دبلوماسي سيواجه بحسم عسكري. في المقابل، يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الهجمات ويحتفل بانتصار متوقع على إيران، فيما عبرت أولى السفن المضيق وسط توترات.

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع والإسناد للقوات المسلحة ال إيران ية، رضا طلائي نيك، أن مضيق هرمز لن يكون مفتوحًا بالكامل إلا في ظل وقف إطلاق النار ووفق شروط محددة. وصرح طلائي نيك بأن المضيق مفتوح حاليًا بشكل محدود ومشروط، مشددًا على أنه في حال استخدام العدو للخداع في المفاوضات الدبلوماسية، فإن الرد سيكون حاسمًا في ساحة المعركة. وأضاف أن فشل العدو في التدخل والسيطرة على مضيق هرمز يضاف إلى سلسلة إخفاقاته، مؤكدًا أن إيران ستحتفظ بالإدارة الذكية لهذا المضيق الاستراتيجي إلى الأبد.

ولفت المتحدث إلى وضوح فشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها المتمثلة في تفكيك نظام الجمهورية الإسلامية، وخلق انقسام بين الشعب والحكومة، وتشكيل تحالف عالمي ضد إيران. واختتم طلائي نيك بيانه بالإشارة إلى أن المقاتلين الإيرانيين، مستلهمين روح الشهادة وجهاد الشهداء، نجحوا في إحباط مخططات العدو المتكررة. في سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن أولى السفن قد عبرت مضيق هرمز بعد إعلان إيران عن إعادة فتحه، وسط تباين في الرسائل بين واشنطن وطهران بشأن شروط العبور. ومن جانب آخر، نقل المراسلون عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه سيقيم احتفالًا في البيت الأبيض عند انتهاء الحرب مع إيران، وهدد باستئناف الهجمات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستستحوذ على اليورانيوم الإيراني بأي وسيلة ممكنة. كما نقل عن ترامب قوله إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سعيد للغاية بفتح مضيق هرمز، معتبرًا أن اجتماعهما المرتقب في الصين سيكون تاريخيًا





