إيران تفرض رسوماً على مضيق هرمز وتوتّر علاقاتها مع العالم

تفرض إيران رسوماً تصل لمليوني دولار على السفن العابرة لمضيق هرمز وتتحالف مع عُمان لوضع بروتوكول جديد، مما يهدد أمن الطاقة ويثير ردود فعل دولية حازمة.

تواجه إيران اتهامات واسعة النطاق بممارسة الابتزاز وتهديد أمن الطاقة العالمي بعد ظهور تقارير تؤكد أن طهران بدأت بفرض رسوم تصل إلى مليوني دولار (1.7 مليون يورو) مقابل "المرور الآمن" للسفن عبر مضيق هرمز .

وأعلنت الحكومة الإيرانية أنها بصدد صياغة بروتوكول مشترك مع سلطنة عُمان يلزم السفن بالحصول على تصاريح مسبقة قبل عبور المضيق، وهو ما يثير مخاوف الدول الكبرى. وفي الوقت الذي استسلمت فيه بعض شركات الشحن الآسيوية والمشغلين الصغار لدفع هذه الرسوم بصمت، رفضت الشركات العالمية الكبرى الامتثال لها، ووصف مركز الأبحاث "معهد دراسة الحرب" هذه الممارسات بأنها تشكل "سلاحًا اقتصاديًا





