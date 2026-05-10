إيران يرد على مقترح أمريكي لإنهاء الصراع في المنطقة - ترامب يثير الاستغراب

تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين واشنطن وطهران في هذه المرحلة ستركز على قضية إنهاء الحرب في المنطقة. وقد تم اليوم إرسال رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى آخر نص اقترحته أمريكا لإنهاء الحرب، وذلك عبر الوسيط الباكستاني. وقد أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استغرابه من تأخر الرد الإيراني أو عن محتواه المتوقع، ما يدل على استمرار الغموض حول مسار المفاوضات بينهما.

أشارت الوكالة إلى أن المفاوضات في هذه المرحلة وبناء على الخطة الإيرانية المقترحة ستركز على قضية إنهاء ال حرب في المنطقة . وجاء في بيان الوكالة: تم اليوم إرسال رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى آخر نص اقترحته أمريكا لإنهاء الحرب، وذلك عبر الوسيط الباكستاني.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، قد أعلن عدة مرات أن وجهات النظر والملاحظات الإيرانية بشأن المقترحات الأمريكية سيتم إرسالها بعد استكمال دراستها وصياغتها النهائية. ويوم أمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لصحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إنه لا يرغب بالتعليق على رسالة الرد الإيرانية الأخيرة.

وبحسب مراقبين، فإن جواب ترامب يشير إلى عدم رضاه إما عن تأخر الرد الإيراني، أو عن فحوى الرد المتوقع، ما يدلل على استمرار الغموض حول مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران ويفتح الباب أمام استئناف القتال. وأمس الأول، صرح ترامب لشبكة CNN أن إدارته تتوقع تلقي رد من إيران في وقت لاحق من مساء اليوم بشأن مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الصراع





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مفاوضات إيران-أمريكا رد إيران على مقترح أمريكي ترامب يثير الاستغراب استئناف القتال حرب في المنطقة

United States Latest News, United States Headlines