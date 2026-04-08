إيران توافق على فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين وبدء مفاوضات مع واشنطن في إسلام أباد

أعلنت إيران عن فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين وبدء مفاوضات مع الولايات المتحدة في باكستان، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوتر الإقليمي والتوصل إلى حلول سلمية. ويأتي هذا الإعلان في ظل مساعٍ دبلوماسية مكثفة وجهود الوساطة التي تبذلها باكستان.

أعلن وزير الخارجية ال إيران ي، عباس عراقجي ، الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026، أن بلاده وافقت على فتح مضيق هرمز ، مؤكداً أن المرور الآمن عبر المضيق متاح لمدة أسبوعين بالتنسيق مع القوات المسلحة ال إيران ية. وجاء هذا الإعلان في سياق تصاعد التوتر الإقليمي والدولي، وتزايد المخاوف بشأن الأمن البحري في المنطقة. وقد شهدت المنطقة في الفترة الأخيرة حوادث متكررة أثرت على حركة الملاحة ودفعت إلى تعزيز الوجود العسكري الأجنبي، مما زاد من حدة التوتر.

وأوضح عراقجي أن إيران ستوقف الهجمات إذا توقفت الهجمات ضدها، في إشارة إلى استعداده لتهدئة الأوضاع في حال توقف أي هجمات قد تستهدف المصالح الإيرانية أو أراضيها. ويعكس هذا التصريح رغبة طهران في خفض التصعيد والتوصل إلى حلول سلمية، مع التأكيد على حماية سيادتها ومصالحها. كما يأتي هذا الإعلان في ظل مساعٍ دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الراهنة. وأشارت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد عقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات الأخيرة ووضع الخطط اللازمة. وقد تم اتخاذ القرار بفتح المضيق كبادرة حسن نية وتهدف إلى تسهيل حركة التجارة العالمية وتخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي. \في سياق متصل، أعلنت إيران عن بدء مفاوضات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة 10 أبريل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، بعد أن قدمت طهران مقترحاً من 10 نقاط إلى واشنطن عبر باكستان. وأكدت إيران أن هذه المحادثات لا تعني نهاية النزاع، بل تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل المقترح الإيراني، والذي يشمل جوانب متعددة تتعلق بالأمن الإقليمي والاقتصاد. وتشمل هذه الجوانب أحكاماً حول عبور مضيق هرمز، ورفع العقوبات الاقتصادية، وانسحاب القوات الأمريكية من القواعد الإقليمية. وتشير هذه الخطوة إلى تحول ملحوظ في الموقف الإيراني، وتفتح الباب أمام احتمال التوصل إلى حلول توافقية. ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات لمدة تصل إلى 15 يوماً، مع إمكانية تمديدها إذا تطلب الأمر. وقد أعربت العديد من الدول عن ترحيبها بهذه الخطوة، ودعت إلى استمرار الحوار والتوصل إلى اتفاق يحقق الاستقرار والأمن في المنطقة. ويعكس اختيار إسلام أباد كموقع للمفاوضات أهمية الدور الباكستاني في الوساطة بين الطرفين. \المقترح الإيراني المقدم للولايات المتحدة يتضمن عدة نقاط رئيسية، من بينها قبول برنامج تخصيب اليورانيوم، ورفع جميع العقوبات الأساسية والثانوية المفروضة على إيران، ودفع تعويضات كاملة لطهران، والإفراج عن أصولها المجمدة. ويعد قبول برنامج تخصيب اليورانيوم نقطة مهمة، حيث كان هذا البرنامج محل خلاف كبير بين إيران والدول الغربية. ويرمز رفع العقوبات الاقتصادية إلى تخفيف الضغط على الاقتصاد الإيراني وتمهيد الطريق لانتعاشه. أما دفع التعويضات والإفراج عن الأصول المجمدة، فيمثلان مطالب رئيسية لإيران وتؤكدان على سعيها لاستعادة حقوقها وثرواتها. ومن المتوقع أن تواجه المفاوضات تحديات كبيرة، إلا أن رغبة الطرفين في التوصل إلى حلول سلمية تزيد من فرص النجاح. ويعتمد تحقيق تقدم كبير على مدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات. وتتابع الأوساط الدولية هذه المفاوضات باهتمام بالغ، حيث أن أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة سيؤثر بشكل كبير على الاستقرار الإقليمي والعلاقات الدولية





OKAZ_online / 🏆 17. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين