فريق وحدة تقصّي الحقائق في بي بي سي حلّل صور أقمار صناعية ومقاطع مصوّرة لإيران، وأثبت أن إيران ألحقت أضراراً بـ20 موقعاً عسكرياً أمريكياً منذ بداية الحرب. وقد استهدفت إيران منشآت رئيسية في ثماني دول في الشرق الأوسط، متسببة بأضرار تُقدّر بملايين الدولارات في أنظمة دفاع جوي متقدمة، وطائرات للتزوّد بالوقود، ورادارات.

كشفت صور أقمار صناعية ومقاطع مصوّرة، حلّلها فريق وحدة تقصّي الحقائق في بي بي سي، أن إيران ألحقت أضراراً بـ20 موقعاً عسكرياً أمريكياً منذ بداية الحرب، ما يشير إلى أن الهجمات كانت أوسع نطاقاً مما أعلن عنه.

واستهدفت إيران منشآت رئيسية في ثماني دول في الشرق الأوسط منذ نهاية فبراير/شباط، متسببة بأضرار تُقدّر بملايين الدولارات في أنظمة دفاع جوي متقدمة، وطائرات للتزوّد بالوقود، ورادارات. واستهدفت طهران قواعد أمريكية ومنشآت عسكرية مشتركة، رداً على الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على مواقع في إيران ولبنان خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ويقول البنتاغون إنه أصاب أكثر من 13 ألف هدف في إيران منذ بداية عملية "الغضب الملحمي"





