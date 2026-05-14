إيران النووية: وزير الطاقة الأمريكي يتهم طهران بالانفراد بالصناعة النووية، ويؤكد أن طهران لا تفصلها سوى أسابيع عن تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يمكنه صنع الأسلحة النووية

وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أكد أن إيران "قريبة بشكل مخيف" من تصنيع الأسلحة النووية، مؤكداً أن طهران لا يفصلها سوى "أسابيع" عن تخصيب اليورانيوم الخاص بها إلى مستوى يمكنه صنع الأسلحة النووية. كما صرح عن مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب كجزء من المبررات المنطقية لشن حرب ضد إيران، كما صرح ترامب أيضاً برغبته في أن تسلم إيران يورانيومها المخصب من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي هذا الصراع.

الولايات المتحدة أعلنت أنها دمرت قدرات إيران النووية ..

لكن صور الأقمار الصناعية تُظهر أن بعضها ربما لم يتضرر وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، للمشرعين، الأربعاء، إن إيران "قريبة بشكل مخيف" من تصنيع أسلحة نووية، مؤكداً أن طهران لا يفصلها سوى "أسابيع" عن تخصيب طن واحد من اليورانيوم الخاص بها إلى مستويات صالحة للاستخدام في الأسلحة وأضاف رايت، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "إنهم قريبون بشكل مخيف؛ إذ لا يفصلهم سوى أسابيع - عدد قليل من الأسابيع - عن تخصيب تلك الكمية لتصبح يورانيوماً صالحاً للاستخدام في الأسلحة، صحيح أن هناك عملية تسليح تجري بعد ذلك، إلا أنهم باتوا قريبون جداً من تصنيع أسلحة نووية ويعني تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز عتبة معينة - تبلغ نحو 90% - إمكانية استخدامه في صنع أسلحة نووية.

رداً على سؤال من السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال حول وضع الأطنان الإحدى عشرة الأخرى من اليورانيوم التي يُفيد بامتلاكها إيران، قال رايت إن مستويات التخصيب فيها تتراوح صعوداً حتى 60%، رغم أن إيران تمتلك "كميات كبيرة" من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وهو ما وصفه بأنه أمر "مثير للقلق للغاية ثم ضغط بلومنتال على رايت بالسؤال عما إذا كان سيتعين على الرئيس دونالد ترامب استهداف جميع مخزونات إيران من اليورانيوم من أجل وقف عملية التخصيب، وأجاب الوزير: "أعتقد أن تلك هي الاستراتيجية الحكيمة. ففي نهاية المطاف، يتمثل الهدف أيضاً في منع تخصيب اليورانيوم مستقبلاً.

نعم، لكي ننعم بعالم آمن، يتعين علينا إنهاء برنامجهم النووي استشهد العديد من مسؤولي إدارة ترامب بمخزونات إيران من اليورانيوم المخصب كجزء من المبررات المنطقية لشن حرب ضد إيران، كما صرح ترامب أيضاً برغبته في أن تسلم إيران يورانيومها المخصب من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي هذا الصرا





