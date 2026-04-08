إيران والولايات المتحدة تقتربان من اتفاق سلام: مرور آمن في مضيق هرمز ووقف إطلاق نار

إعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق سلام بين إيران والولايات المتحدة، مع موافقة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين وتسهيل المرور في مضيق هرمز. جهود دبلوماسية مكثفة من باكستان، وتأكيد على تحقيق الأهداف العسكرية.

أوضح مسؤول إيران ي كبير أنه خلال فترة أسبوعين، سيصبح المرور الآمن عبر مضيق هرمز ممكنًا، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة ال إيران ية، مع مراعاة القيود الفنية اللازمة. ويأتي هذا الإعلان في سياق تطورات إيجابية تشهدها المنطقة، حيث تشير التوقعات إلى قرب التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي التوتر القائم بين إيران و الولايات المتحدة . وقد أثنى المسؤول، الذي تحدث نيابة عن الحكومة ال إيران ية، على جهود كل من رئيس وزراء باكستان ، وشخصية عسكرية بارزة، على دورهم في تسهيل المحادثات وتقريب وجهات النظر.

ويُنظر إلى هذه الجهود على أنها حاسمة في تحقيق تقدم ملموس نحو السلام والاستقرار في المنطقة، وتهيئة الأجواء المناسبة للتفاوض البناء. ويعكس هذا التوجه رغبة مشتركة في إنهاء الصراع الدائر وإحلال السلام الدائم.\من جهته، أعرب مسؤول إيراني رفيع المستوى عن تقديره وشكره لدولة رئيس وزراء باكستان، وللمشير منير على جهودهم الدؤوبة في سبيل إنهاء الصراع في المنطقة. وأشار إلى أن هذه الجهود قد أثمرت عن تقدم كبير في مسار المفاوضات، وأدت إلى تبني مقترحات بناءة من كلا الجانبين. وشدد المسؤول على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي أهمية قصوى لضمان الأمن والاستقرار في الخليج العربي، وأنها مستعدة للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف. كما أوضح أن إيران ترحب بأي مبادرة تهدف إلى تخفيف التوتر وتعزيز الحوار البناء، وأنها مستعدة للانخراط في مفاوضات جادة ومثمرة للوصول إلى اتفاق شامل ودائم. وأكد المسؤول أن بلاده تلتزم بالعمل وفقًا للقانون الدولي، وأنها تسعى جاهدة لحل الخلافات بالطرق السلمية.\في سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي موافقته على وقف القصف والهجمات على إيران لمدة أسبوعين، مؤكدًا أن هذه الفترة الزمنية ستتيح إمكانية إنجاز الاتفاق النهائي. وأوضح الرئيس أن هذا القرار مشروط بموافقة إيران على الفتح الكامل والآمن لمضيق هرمز. وشدد على أن الولايات المتحدة قد حققت أهدافها العسكرية مع إيران، وأنها تتطلع إلى التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنهم تلقوا مقترحًا إيرانيًا من 10 نقاط، واعتبروه أساسًا صالحًا للتفاوض. وأضاف أن معظم نقاط الخلاف بين البلدين قد تم الاتفاق عليها بالفعل، وأن الأسبوعين المقبلين سيمثلان فرصة حاسمة لإنهاء الأزمة. وختم الرئيس الأمريكي بالإعراب عن فخره بالوصول إلى هذه المرحلة الهامة من المفاوضات، والتي تقربهم من حل دائم للأزمة الإيرانية





إيران الولايات المتحدة مضيق هرمز وقف إطلاق النار اتفاق سلام مفاوضات باكستان

