إيران تعلن إنشاء منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز وتحدد حدود مسؤوليتها

أعلنت هيئة إدارة الممرات المائية الإيرانية إنشاء منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز وتحديد حدود مسؤوليتها على حركة الملاحة عبر المضيق. كما حذر مساعد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري من التفكير في فتح مضيق هرمز بالقوة.

أعلنت هيئة إدارة الممرات المائية ال إيران ية المنشأة حديثا في منشور على منصة "إكس"، يوم الأربعاء، إنشاء منطقة سيطرة بحرية في مضيق هرمز . وأصدرت هيئة إدارة مضيق هرمز ال إيران ية خريطة توضيحية حول حدود منطقة إشرافها على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز .

وحددت الهيئة منطقة مسؤوليتها لتكون الخط الواصل بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات شرق المضيق، إضافة إلى الخط الواصل بين نهاية جزيرة قشم في إيران وأم القيوين في الإمارات غرب المضيق. وفي السياق، حذر مساعد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التفكير في فتح مضيق هرمز بالقوة.

وقال مساعد قائد القوات البحرية "إذا كان ترامب يعتقد أنه يستطيع فتح مضيق هرمز بالقوة وبحاملات الطائرات، فليعلم أن القوة البحرية نفسها التي قال إنها انتهت، ستغرقه في أعماق البحر". وأضاف أنه على أعداء إيران أن يعلموا أنه إذا ظنوا أن استهداف البنية التحتية لهذه الأمة سيجبرها على التراجع، فهذا خطأ محض. يشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير بشن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص نتيجة للعدوان.

وفي 8 أبريل أعلنت واشنطن وطهران عن وقف إطلاق النار، وانتهت المفاوضات التي عقدت بعد ذلك في إسلام أباد دون نتيجة، ولم يعلن عن استئناف الأعمال القتالية لكن الولايات المتحدة بدأت حصارا للموانئ الإيرانية. حذر مساعد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، محمد أكبر زاده، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التفكير في فتح مضيق هرمز بالقوة.

أكسيوس: نتنياهو في حالة من الذعر بعد اتصال متوتر مع ترامب أفاد موقع "أكسيوس" الإعلامي نقلا عن مصادر بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان في حالة من الذعر بعد اتصاله الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن توافق على أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران حتى توقع طهران اتفاقا مع واشنطن.

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو أن روسيا مستعدة للوساطة بين إيران ودول الخليج من أجل تسوية الخلافات بينها. قال مسؤول إسرائيلي في تصريح ل "قناة 13" العبرية، مساء الأربعاء، إن محيط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط عليه للتوصل إلى اتفاق مع إيران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أنه إذا لم ترضخ إيران وتوقع على اتفاق سلام، فإن الولايات المتحدة ستنهي الأمر عسكريا.

حذر مسؤول إيراني من أن استخدام إيران لمضيق باب المندب كورقة ضغط في أي صراع محتمل مع الولايات المتحدة قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط قد يصل إلى ما بين 200 و250 دولارا للبرميل. أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن "تقدير المملكة لتجاوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح المفاوضات مع إيران فرصة إضافية".

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يستعجل التوصل إلى تسوية للنزاع مع إيران، رغم اقتراب موعد الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي في نوفمبر المقبل. أعلن الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" سلطان الجابر اليوم، أن الإمارات تمضي قدما في تنفيذ خطط وضعتها العام الماضي لمد خط أنابيب جديد يهدف إلى تجاوز مضيق هرمز. حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من خطر اندلاع أزمة غذائية عالمية خطيرة نتيجة الاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة في مضيق هرمز.

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي"بسرعة كبيرة". دعت كل من روسيا والصين في بيان مشترك اليوم الأربعاء إلى العودة إلى الحوار والمفاوضات في الملف الإيراني بهدف منع توسع رقعة النزاع في الشرق الأوسط





