إيران تواجه تحديات في المشاركة في المونديال بسبب منع دخول وفدها إلى كندا وتبرئة روي بينتو من تهم «فوتبول ليكس»

تعرضت مشاركة إيران في المونديال لمخاطر بعد منع وفدها من دخول كندا، بينما تم تبرئة روي بينتو من تهم «فوتبول ليكس». كما أعلن الفيفا عن تعديلات جديدة في اللوائح، بما في ذلك السماح للاعبات الأفغانيات بالمشاركة في المنافسات الدولية.

أكد مصدر مسؤول في وكالة تسنيم أن مسؤولي كرة القدم ال إيران يين لن يشاركون في اجتماعات ال فيفا في كندا، بعد منعهم من دخول البلاد بسبب تصرفات غير لائقة من قبل مسؤولي الهجرة في مطار تورونتو.

عاد الوفد الإيراني إلى بلاده بعد هذا الحادث، مما أثار تساؤلات حول تأثيره على مشاركة إيران في المونديال المقبل. كما كشف مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط» أن القرار شمل رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج بشكل مباشر، حيث منع من دخول كندا، ما دفع بقية أعضاء الوفد إلى الانسحاب. وفي الوقت نفسه، تمكن الوفد الفلسطيني من دخول كندا بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، رغم تعرضه لتأخيرات في الحصول على التأشيرات.

وتأتي هذه الأحداث في ظل توتر العلاقات بين كندا وإيران، حيث تتداخل السياسة مع الرياضة، مما يثير تساؤلات حول جاهزية الدول المستضيفة لتسهيل حركة الوفود قبل الأحداث الكبرى مثل كأس العالم 2026. ومن المتوقع أن تثير هذه القضية نقاشاً واسعاً في الأوساط الكروية الدولية، خاصة مع تكرار أزمات التأشيرات التي تواجه عدة اتحادات. وفي سياق آخر، أعلن الفيفا واللجنة المحلية المنظمة أن بطولة كأس العالم تحت 17 سنة في قطر 2026 ستقام بين 19 نوفمبر و13 ديسمبر.

كما وافق الفيفا على تعديل في لوائحها يسمح للاعبات كرة القدم الأفغانيات بالمشاركة في المباريات الدولية، مما يتيح لهن عرض مهاراتهن أمام العالم. كما رفع الفيفا إجمالي المبالغ المالية الموزعة في مونديال الصيف المقبل إلى نحو 900 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى تغطية التكاليف المتزايدة. وفي خبر آخر، تم تبرئة البرتغالي روي بينتو، المسؤول عن فضائح وتسريبات «فوتبول ليكس»، من جميع التهم الموجهة إليه في محاكمة ثانية، رغم إدانته سابقاً بجرائم مماثلة.

وكان بينتو (37 عاماً) يخضع للمحاكمة منذ يناير 2025 في 241 تهمة مزعومة بالدخول بشكل غير قانوني إلى حسابات البريد الإلكتروني التابعة للعديد من الهيئات الرياضية البرتغالية، بما في ذلك نادي بنفيكا، وشركات المحاماة، بالإضافة إلى القضاة وسلطة الضرائب. وتم رفض القضية بعدما قضت محكمة برتغالية بأن التهم «باطلة»، لأنها تتعلق بقضية تمت محاكمة بينتو فيها وإدانته في سبتمبر 2023.

وحُكم على بينتو في ذلك الوقت بالسجن لمدة أربع سنوات مع وقف التنفيذ بسبب سلسلة من الجرائم الإلكترونية، فضلاً عن محاولة ابتزاز تستهدف صندوق استثمار رياضي. وقالت المحكمة في حكمها، نقلته وسائل إعلام محلية عدة، إن «النيابة انتهكت حقوق المتهم» الذي تعرض لـ«عنف إجرائي». ويتمتع بينتو بوضع مزدوج لأنه مدعى عليه وشاهد محمي في البرتغال، كما تعاون أيضاً مع محققين في دول أوروبية أخرى، بما في ذلك فرنسا.

وفي محاكمته الأولى، أقرّ باستخدام وسائل غير قانونية للحصول على ملايين الوثائق التي بدأ نشرها على مواقع التواصل في أواخر عام 2015. وبين عامي 2015 و2018، شارك بينتو 18.6 مليون وثيقة على مواقع التواصل ومع مجموعة من الصحف الأوروبية التي نشرت تفاصيل الاكتشافات التي هزت عالم كرة القدم. وأُلقي القبض على بينتو في يناير 2019 من قبل الشرطة المجرية في بودابست، حيث كان يعيش بينما كان المسؤولون البرتغاليون يطالبون بتسليمه.

وأمضى أكثر من عام في الحبس الاحتياطي قبل أن يوافق على التعاون مع السلطات في قضايا أخرى، ومنحهم إمكانية الوصول إلى البيانات المشفرة. وفي عام 2023، حُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ في فرنسا بتهمة اختراق رسائل البريد الإلكتروني للمسؤولين التنفيذيين في نادي باريس سان جيرمان.

كما يقف بينتو خلف «تسريبات لواندا»، وهو تحقيق نُشر في يناير 2020 يتهم فيه إيزابيل دوس سانتوس، الابنة الثرية لرئيس أنغولا السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس، بجمع ثروة هائلة من خلال عمليات احتلال في عهد والدها





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران المونديال فيفا روي بينتو فوتبول ليكس

United States Latest News, United States Headlines