إيران تهدد بعملية عسكرية ردًا على الحصار الأمريكي وتصعيد التوترات في المنطقة

هددت إيران بتنفيذ عملية عسكرية غير مسبوقة إذا استمر الحصار البحري الأمريكي، بينما أكدت الخارجية الأمريكية على ضرورة استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تفاصيل المقترح الإيراني الأخير.

هددت إيران اليوم الأربعاء بتنفيذ عملية عسكرية غير مسبوقة في حال استمرار ال حصار البحري الأمريكي المفروض على موانئها، في تصعيد خطير للتوترات المتصاعدة في المنطقة.

ونقلت قناة برس تي الإيرانية عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله إن القيادة العسكرية الإيرانية قد وضعت خططًا تفصيلية لعملية عسكرية واسعة النطاق، مصممة للرد بشكل حاسم على أي استمرار للحصار البحري الأمريكي. وأضاف المصدر أن إيران تمارس حاليًا ضبط النفس بهدف إتاحة الفرصة للدبلوماسية لإيجاد حلول سلمية، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن صبرها ليس مطلقًا وأنها لن تتهاون في حماية مصالحها الوطنية وأمنها القومي.

وأشار المصدر إلى أن الحصار البحري المفروض على إيران يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويعتبر بمثابة قرصنة بحرية، مؤكدًا أن هذا الإجراء الانتهازي سيكون له تداعيات سلبية أكبر على الولايات المتحدة نفسها من تأثيره على إيران. وأوضح أن إيران تمتلك قدرة عالية على الصمود في وجه الضغوط الاقتصادية، وأنها قادرة على التغلب على التحديات التي يفرضها الحصار.

في سياق متصل، أكدت الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو قد أجرى محادثات هاتفية مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، حيث ناقشا الحاجة الملحة لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يربط بين الشرق الأوسط وبقية العالم. وأعرب الوزير روبيو عن قلقه العميق إزاء التهديدات التي تتعرض لها حركة الملاحة في المضيق، مؤكدًا على أهمية ضمان استمرار تدفق التجارة العالمية دون أي عوائق.

من جهته، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يتطلب إرادة سياسية قوية من كلا الطرفين، في ظل استمرار الخلافات العميقة بينهما بشأن أولويات التفاوض والملفات المطروحة على طاولة المفاوضات. وأشار غروسي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية شاركت في المحادثات النووية بين واشنطن وطهران في شهر فبراير الماضي، لكنها لم تشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار التي جرت برعاية باكستان.

وأوضح أن الوكالة أجرت مباحثات منفصلة مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مباحثات غير رسمية مع إيران، بهدف تسهيل الحوار وتقريب وجهات النظر. وكشف غروسي عن تفاصيل المقترح الإيراني الأخير، الذي يقترح تأجيل المناقشات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني مقابل إنهاء القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز، بشرط أن ترفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على إيران وتنهي الحرب.

واعتبر غروسي أن هذا المقترح يعكس سعي إيران إلى ترتيب الأولويات في التعامل مع المطالب الأمريكية، بما في ذلك ملف برنامج الصواريخ الباليستية ونفوذ طهران الإقليمي من خلال وكلائها. وأشار إلى أن الإحباط يسود كلا الطرفين بسبب عدم التوصل إلى تفاهم بشأن نقطة البداية أو الآلية التي يجب اتباعها في المفاوضات. وأضاف أن الطرفين يختلفان حول ما إذا كان يجب البدء بمعالجة الملف النووي أولاً، أم بإنهاء الحصار المفروض على إيران، أم بمعالجة الملفات الأخرى المتعلقة بنفوذ طهران الإقليمي.

وفي تطور آخر، أثار مزاح للملك تشارلز الثالث خلال عشاء في واشنطن إحراج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب وأشعل جدلاً واسعًا. حيث قال الملك تشارلز مازحًا إن لولا بريطانيا لتحدثتم الفرنسية، في إشارة إلى الدور التاريخي لبريطانيا في الحفاظ على اللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة. وقد أثار هذا التعليق ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض مزاحًا بريئًا، بينما اعتبره آخرون إهانة للرئيس الأمريكي السابق





