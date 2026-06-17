إيران وأمريكا توقعان مذكرة تفاهم لوقف الحرب وبدء مفاوضات شاملة

مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة تنص على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية، ورفع الحصار والعقوبات، وبرنامج إعمار بقيمة 300 مليار دولار خلال 60 يوماً من المفاوضات.

وقعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم تنص على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وتتعهد الأطراف بعدم الشروع في حرب مستقبلية والامتناع عن التهديد بالقوة وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته.

يحدد النص مدة 60 يوماً للتفاوض على اتفاق نهائي شامل، مع التزامات متبادلة برفع الحصار البحري وسحب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران خلال 30 يوماً. كما تتعهد طهران بتأمين المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز لمدة 60 يوماً، وتبدأ حركة الملاحة فوراً مع إزالة العوائق والألغام.

وتنص المذكرة على التزام أمريكي بتقديم برنامج إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار للاقتصاد الإيراني، ورفع جميع العقوبات بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والعقوبات الأحادية، وفق جدول زمني يحدد خلال 60 يوماً. كما تؤكد إيران من جديد عدم إنتاج أسلحة نووية وتوافق على التعامل مع المواد المخصبة عبر آلية مشتركة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع مناقشة احتياجاتها النووية السلمية ضمن الاتفاق النهائي.

ويتفق الطرفان على الحفاظ على الوضع القائم في البرنامج النووي الإيراني وعدم فرض عقوبات جديدة أو نشر قوات إضافية. وتشمل المذكرة إعفاءات فورية من وزارة الخزانة الأمريكية لتصدير النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية والمعاملات المصرفية المرتبطة، كما تلتزم واشنطن بالإفراج الكامل عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة. ويتم إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة الالتزام بالمذكرة والاتفاق النهائي. وتبدأ المفاوضات على الاتفاق النهائي بمجرد تنفيذ البنود المتعلقة بوقف العمليات العسكرية ورفع الحصار وحركة الملاحة والإعفاءات والإفراج عن الأموال.

في سياق متصل، رفض وزير العدل اللبناني عادل نصار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تترك إسرائيل مهمة التعامل مع حزب الله لسوريا، معتبراً أن الحل يجب أن يكون ضمن السيادة اللبنانية. كما صرح ترامب بأن دول مجموعة السبع تريد إرسال قوات إلى مضيق هرمز لضمان أمن الملاحة، وأن حادثة استهداف مدرسة البنات في إيران لا تزال قيد التحقيق





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إيران أمريكا اتفاق عقوبات نووي

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