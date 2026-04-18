إيران تعيد إغلاق مضيق هرمز وتتهم أمريكا بانتهاك الاتفاق، بالتزامن مع فتح جزئي لمجالها الجوي وأنباء عن تحييد مسلح في مستوطنة بالضفة الغربية

تراجعت إيران عن قرارها إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدة استمرار سيطرتها المشددة عليه، واتهمت الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق الهدنة. يأتي ذلك بينما أعادت إيران فتح مجالها الجوي جزئياً أمام الرحلات الدولية، وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تحييد مسلح بسكين في مستوطنة بالضفة الغربية، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

تراجعت إيران بسرعة عن قرارها بإعادة فتح مضيق هرمز ، وأعادت فرض القيود عليه، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أن هذه الخطوة لن تنهي الحصار الذي تفرضه على الموانئ ال إيران ية. وأصدرت القيادة العسكرية المشتركة في إيران بياناً أكدت فيه أن 'السيطرة على مضيق هرمز عادت إلى وضعها السابق، تحت إدارة ورقابة مشددة من القوات المسلحة'. وحذرت طهران من أنها ستواصل منع عبور السفن عبر المضيق طالما استمر الحصار الأميركي المفروض على الموانئ ال إيران ية.

جاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحصار الأمريكي 'سيبقى سارياً بالكامل' إلى حين توصل طهران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، يشمل ملف برنامجها النووي. في سياق متصل، نفت البحرية الأمريكية تقارير تفيد بنقص الغذاء على متن سفن حربية متواجدة في منطقة الشرق الأوسط، وأن البحارة يتناولون 'طعاماً رديئاً'.

وبينما أعلنت إيران يوم أمس الجمعة عن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، فقد كشفت أزمة الشرق الأوسط عن حدود استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحمل الألم الاقتصادي الداخلي. وأكد الرئيس ترامب عزمه على مواصلة حصار الموانئ الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيراً إلى أنه قد لا يمدد وقف إطلاق النار.

بالتزامن مع هذه التطورات، أعادت إيران فتح مجالها الجوي جزئياً أمام الرحلات الدولية العابرة لمناطقها الشرقية، حسبما أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني. وذكرت الهيئة أن 'الممرات الجوية في الجزء الشرقي من المجال الجوي الإيراني مفتوحة أمام الرحلات الدولية العابرة لإيران'، مضيفة أن بعض المطارات أعيد فتحها في وقت مبكر من صباح اليوم. وعلى الرغم من هذا الإعلان، أظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية خلو الأجواء الإيرانية من أي رحلات دولية عابرة بعد مرور ساعات على الإعلان، فيما لجأت بعض الرحلات إلى مسارات التفافية طويلة لتفادي المجال الجوي الإيراني.

وعلى صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت عن 'تحييد' شخص قال إنه كان مسلحاً بسكين وتسلل إلى مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة. وذكر بيان صادر عن الجيش أن قواته 'باشرت عملية تمشيط في المنطقة' بعد التعرف على 'إرهابي كان بحوزته سكين' في مستوطنة نيغوهوت. وأشار البيان إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات أخرى، دون تقديم تفاصيل حول هوية الشخص الذي تم تحييده أو حالته.

وتجدر الإشارة إلى أن الأحداث في الضفة الغربية المحتلة، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، قد شهدت تصاعداً حاداً منذ 7 أكتوبر 2023. وبحسب إحصاءات، فقد قتلت القوات الإسرائيلية أو المستوطنون ما لا يقل عن 1050 فلسطينياً، بينهم مسلحون ومدنيون، في الضفة الغربية منذ بدء حرب غزة. وفي المقابل، تشير إحصائيات إسرائيلية رسمية إلى مقتل ما لا يقل عن 45 إسرائيلياً، بينهم جنود ومدنيون، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.





