أصدرت إيران بياناً قوياً أدانت فيه التهديدات الأمريكية الأخيرة تجاه سلطنة عُمان، بما في ذلك تهديدات وزير الخزانة الأمريكي بفرض عقوبات وتهديدات سابقة بـ'تدمير' البلد. واعتبر بيان الخارجية الإيرانية أن هذه التهديدات constitute محاولة لابتزاز دولة مستقلة وتعد انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعا المجتمع الدولي إلى الرد. وتأتي هذه التطورات في أعقاب تحذيرات أمريكية من فرض نظام لرسوم العبور في مضيق هرمز، وتهديدات شخصية من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتفجير عُمان إذا حاولت السيطرة على المضيق بالتعاون مع إيران.

فجر يوم الجمعة، أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية ال إيران ية بياناً أدان فيه بشدة التهديدات التي أطلقها المسؤولون الأمريكيون تجاه سلطنة عُمان . واعتبر البيان أن تهديد وزير الخزانة الأمريكي بفرض عقوبات على عُمان ، والذي جاء بعد تهديد سابق بـ'تدمير' البلد، constitutes محاولة لابتزاز دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة ، كما يُعد دليلاً آخر على الإفلاس الأخلاقي للولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث الإيراني أن نظام الحكم والسياسة في أمريكا والتهديد بفرض عقوبات على عُمان بذريعة واهية هو إجراء غير قانوني تماماً ويتعارض مع المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وخلص البيان إلى أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يرد بمسؤولية على هذا النهج الأمريكي وأن يمنع التطبيع المتزايد لانتهاك الأعراف القانونية الدولية.

في منشور على منصة إعلامية، حذر وزير الخزانة الأمريكي حكومة سلطنة عُمان من عواقب محاولة فرض نظام لرسوم العبور في مضيق هرمز. and قالت الوزارة الأمريكية إنها لن تتسامح مع أي محاولة لفرض مثل هذا النظام. وشدد البيان الأمريكي على أنه يجب على عُمان، على وجه الخصوص، أن تدرك أن وزارة الخزانة الأمريكية ستستهدف بكل حزم أي جهات ضالعة -سواء بشكل مباشر أو غير مباشر- في تسهيل تحصيل رسوم العبور في المضيق، وأن أي شركاء متعاونين ستتم معاقبتهم.

وطالب البيان جميع الدول أن ترفض رفضاً قاطعاً أي مساعٍ إيرانية purportedly تهدف إلى عرقلة التدفق الحر للتجارة في المنطقة، مؤكداً أن أيام طهران في ترويع المنطقة والعالم قد ولّت. تصاعدت اللهجة التهديدية الأمريكية تجاه عُمان بعد أن هدد الرئيس السابق دونالد ترامب، خلال ولايته الحالية، بضرب سلطنة عُمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز بالاشتراك مع إيران. وصرح ترامب قائلاً: 'ستتصرف عُمان كما يتصرف أي بلد آخر، وإلا فسنضطر إلى تفجيرها'.

وقد شنّ ترامب ضربات عسكرية على سبع دول حتى الآن خلال ولايته الحالية تشمل إيران، العراق، نيجيريا، الصومال، سوريا، فنزويلا، واليمن، بعد أن هاجم بعض هذه الدول أيضاً خلال ولايته الأولى. هذا بالإضافة إلى الضربات التي استهدفت قوارب يُزعم أنها تُستخدم في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ





